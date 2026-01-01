Deploy ESPHome instan.
Sistem manajemen firmware berbasis YAML untuk mikrokontroler ESP8266 dan ESP32 dengan dashboard web dan update nirkabel.
Pilih paket VPS untuk ESPHome
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ESPHome
ESPHome adalah sistem open-source yang mengubah mikrokontroler ESP8266 dan ESP32 menjadi perangkat smart home menggunakan file konfigurasi YAML sederhana. Tidak diperlukan pemrograman C++ â€” Anda cukup menentukan sensor, switch, dan display di YAML, dan ESPHome akan mengompilasi serta mem-flash firmware yang dioptimalkan secara otomatis. ESPHome terintegrasi secara native dengan Home Assistant dan mendukung MQTT untuk kompatibilitas dengan platform automasi apa pun.
Menjalankan ESPHome di VPS menyediakan manajemen perangkat yang selalu aktif dan kompilasi firmware jarak jauh yang dapat diakses dari mana saja. Konfigurasi perangkat Anda disimpan dan dicadangkan secara terpusat, serta update over-the-air dapat dipicu tanpa harus berada di jaringan lokal tempat perangkat fisik berada.
Fitur utama ESPHome
Konfigurasi YAML
Mendefinisikan perilaku perangkat ESP dalam file YAML sederhana dengan validasi otomatis â€” tidak diperlukan pengetahuan C++ atau pengaturan IDE.
Pembaruan over-the-air
Kirim pembaruan firmware secara nirkabel ke semua perangkat ESP Anda tanpa akses fisik, membuat penerapan skala besar mudah dikelola.
Home Assistant integrasi
Integrasi API bawaan dengan Home Assistant memungkinkan penemuan perangkat instan dan kontrol lokal tanpa latensi, tanpa ketergantungan cloud.
500+ Komponen
Dukungan untuk ratusan sensor, layar, pengontrol LED, dan aktuator berarti hampir semua perangkat keras dapat diintegrasikan secara langsung.
Logging Real-time
Streaming log perangkat langsung di dashboard web untuk pemecahan masalah yang cepat dan pemantauan pembacaan sensor selama pengembangan.
Jalankan ESPHome lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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