ESPHome adalah sistem open-source yang mengubah mikrokontroler ESP8266 dan ESP32 menjadi perangkat smart home menggunakan file konfigurasi YAML sederhana. Tidak diperlukan pemrograman C++ â€” Anda cukup menentukan sensor, switch, dan display di YAML, dan ESPHome akan mengompilasi serta mem-flash firmware yang dioptimalkan secara otomatis. ESPHome terintegrasi secara native dengan Home Assistant dan mendukung MQTT untuk kompatibilitas dengan platform automasi apa pun.

Menjalankan ESPHome di VPS menyediakan manajemen perangkat yang selalu aktif dan kompilasi firmware jarak jauh yang dapat diakses dari mana saja. Konfigurasi perangkat Anda disimpan dan dicadangkan secara terpusat, serta update over-the-air dapat dipicu tanpa harus berada di jaringan lokal tempat perangkat fisik berada.