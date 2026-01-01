Deploy instan Stirling PDF.
Toolkit PDF self-hosted dengan 50+ operasi â€“ gabungkan, pisahkan, konversi, OCR, kompres, redaksi, dan tanda tangani dokumen tanpa mengunggah ke layanan pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Stirling PDF
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Stirling PDF
Stirling PDF adalah platform manipulasi PDF yang di-host sendiri yang menangani lebih dari 50 operasi dokumen sepenuhnya di server Anda sendiri. Gabungkan, pisahkan, putar, kompres, konversi antara format Office dan PDF, terapkan OCR, redaksi konten sensitif, tambahkan watermark, terapkan tanda tangan digital, dan ekspor ke PDF/A â€” semuanya melalui antarmuka web yang bersih yang dapat diakses dari browser mana pun. Tidak ada batasan ukuran file. Tidak ada kuota penggunaan. Tidak ada dokumen yang meninggalkan infrastruktur Anda.
Untuk tim hukum, departemen keuangan, dan organisasi mana pun yang menangani dokumen rahasia, menghosting Stirling PDF sendiri adalah cara termudah untuk mendapatkan pemrosesan PDF tingkat perusahaan sekaligus memastikan file sensitif tidak pernah melewati layanan cloud pihak ketiga.
Fitur utama Stirling PDF
50+ operasi PDF
Gabungkan, pisahkan, putar, kompres, susun ulang halaman, ekstrak gambar, dan puluhan operasi lainnya â€“ semuanya dalam satu alat tanpa beralih antar layanan.
OCR dan konversi
Konversi dokumen yang dipindai ke PDF yang dapat dicari dengan Tesseract OCR, dan ubah antara format PDF dan Word, Excel, atau PowerPoint.
Penyuntingan dan privasi
Hapus secara permanen teks sensitif, gambar, dan metadata dari dokumen sebelum dibagikan â€“ tanpa risiko konten asli dapat dipulihkan.
Tanda tangan digital
Terapkan tanda tangan digital yang mengikat secara hukum pada PDF tanpa bergantung pada layanan penandatanganan pihak ketiga atau biaya langganan per dokumen.
Pemrosesan Batch
Memproses banyak file sekaligus dengan operasi batch dan mengotomatiskan alur kerja dokumen melalui REST API bawaan.
Pengarsipan PDF/A
Konversi dokumen ke format PDF/A untuk kepatuhan arsip jangka panjang yang diperlukan dalam konteks hukum, keuangan, dan pemerintahan.
Jalankan Stirling PDF lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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