Stirling PDF adalah platform manipulasi PDF yang di-host sendiri yang menangani lebih dari 50 operasi dokumen sepenuhnya di server Anda sendiri. Gabungkan, pisahkan, putar, kompres, konversi antara format Office dan PDF, terapkan OCR, redaksi konten sensitif, tambahkan watermark, terapkan tanda tangan digital, dan ekspor ke PDF/A â€” semuanya melalui antarmuka web yang bersih yang dapat diakses dari browser mana pun. Tidak ada batasan ukuran file. Tidak ada kuota penggunaan. Tidak ada dokumen yang meninggalkan infrastruktur Anda.

Untuk tim hukum, departemen keuangan, dan organisasi mana pun yang menangani dokumen rahasia, menghosting Stirling PDF sendiri adalah cara termudah untuk mendapatkan pemrosesan PDF tingkat perusahaan sekaligus memastikan file sensitif tidak pernah melewati layanan cloud pihak ketiga.