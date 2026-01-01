Workout Cool adalah platform pelatihan kebugaran self-hosted yang menyediakan database latihan komprehensif, pembuat rencana latihan terstruktur, dan pelacakan sesi â€” semuanya berjalan di server Anda sendiri tanpa biaya langganan atau berbagi data pihak ketiga. Pengguna dapat menelusuri latihan dengan demonstrasi video instruksional, membangun program latihan kustom yang diatur berdasarkan kelompok otot atau tujuan latihan, dan mencatat sesi latihan untuk melacak performa seiring waktu.

Berbeda dengan aplikasi kebugaran yang di-hosting yang mengunci data historis di balik langganan, Workout Cool menyimpan semua riwayat latihan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri. Platform ini mendukung autentikasi email dan kata sandi bersama dengan Google OAuth opsional, dan pustaka latihan tersemat dapat diisi sebelumnya dengan data sampel pada peluncuran pertama.