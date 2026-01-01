Diskon Workout Cool hingga 69%

Deploy instan Workout Cool

Platform pelatihan kebugaran open-source untuk membuat rencana latihan, melacak kemajuan, dan mengelola perpustakaan latihan pribadi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Workout Cool

Pilih paket VPS untuk Workout Cool

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Workout Cool

Workout Cool adalah platform pelatihan kebugaran self-hosted yang menyediakan database latihan komprehensif, pembuat rencana latihan terstruktur, dan pelacakan sesi â€” semuanya berjalan di server Anda sendiri tanpa biaya langganan atau berbagi data pihak ketiga. Pengguna dapat menelusuri latihan dengan demonstrasi video instruksional, membangun program latihan kustom yang diatur berdasarkan kelompok otot atau tujuan latihan, dan mencatat sesi latihan untuk melacak performa seiring waktu.

Berbeda dengan aplikasi kebugaran yang di-hosting yang mengunci data historis di balik langganan, Workout Cool menyimpan semua riwayat latihan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri. Platform ini mendukung autentikasi email dan kata sandi bersama dengan Google OAuth opsional, dan pustaka latihan tersemat dapat diisi sebelumnya dengan data sampel pada peluncuran pertama.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Workout Cool

Perpustakaan Latihan

Jelajahi database latihan komprehensif dengan demonstrasi video instruksional yang diatur berdasarkan kelompok otot, peralatan, dan jenis latihan.

Pembuat rencana latihan

Buat program latihan multi-hari yang terstruktur dengan pilihan latihan, set, repetisi, dan periode istirahat yang disesuaikan untuk tujuan kebugaran apa pun.

Session Logging

Catat setiap sesi latihan dengan data performa aktual agar Anda dapat melacak progres beban dan volume seiring waktu.

Pelacakan Progres

Visualisasikan peningkatan kekuatan dan konsistensi latihan dengan grafik yang menunjukkan tren performa antar sesi dan program latihan.

Penyaringan Grup Otot

Saring dan temukan latihan berdasarkan kelompok otot yang ditargetkan untuk membangun program yang seimbang yang mencakup setiap bagian tubuh.

Jalankan Workout Cool lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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