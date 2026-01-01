Deploy instan Workout Cool
Platform pelatihan kebugaran open-source untuk membuat rencana latihan, melacak kemajuan, dan mengelola perpustakaan latihan pribadi.
Pilih paket VPS untuk Workout Cool
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Workout Cool
Workout Cool adalah platform pelatihan kebugaran self-hosted yang menyediakan database latihan komprehensif, pembuat rencana latihan terstruktur, dan pelacakan sesi â€” semuanya berjalan di server Anda sendiri tanpa biaya langganan atau berbagi data pihak ketiga. Pengguna dapat menelusuri latihan dengan demonstrasi video instruksional, membangun program latihan kustom yang diatur berdasarkan kelompok otot atau tujuan latihan, dan mencatat sesi latihan untuk melacak performa seiring waktu.
Berbeda dengan aplikasi kebugaran yang di-hosting yang mengunci data historis di balik langganan, Workout Cool menyimpan semua riwayat latihan dalam database PostgreSQL di infrastruktur Anda sendiri. Platform ini mendukung autentikasi email dan kata sandi bersama dengan Google OAuth opsional, dan pustaka latihan tersemat dapat diisi sebelumnya dengan data sampel pada peluncuran pertama.
Fitur utama Workout Cool
Perpustakaan Latihan
Jelajahi database latihan komprehensif dengan demonstrasi video instruksional yang diatur berdasarkan kelompok otot, peralatan, dan jenis latihan.
Pembuat rencana latihan
Buat program latihan multi-hari yang terstruktur dengan pilihan latihan, set, repetisi, dan periode istirahat yang disesuaikan untuk tujuan kebugaran apa pun.
Session Logging
Catat setiap sesi latihan dengan data performa aktual agar Anda dapat melacak progres beban dan volume seiring waktu.
Pelacakan Progres
Visualisasikan peningkatan kekuatan dan konsistensi latihan dengan grafik yang menunjukkan tren performa antar sesi dan program latihan.
Penyaringan Grup Otot
Saring dan temukan latihan berdasarkan kelompok otot yang ditargetkan untuk membangun program yang seimbang yang mencakup setiap bagian tubuh.
Jalankan Workout Cool lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.