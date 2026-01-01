MantisBT (Mantis Bug Tracker) adalah pelacak isu sumber terbuka yang sudah lama ada, ditulis dalam PHP, digunakan oleh tim perangkat lunak untuk mencatat bug, mengelola permintaan fitur, dan mengoordinasikan pekerjaan di berbagai proyek. Dibangun berdasarkan alur kerja yang dapat disesuaikan, izin per proyek yang terperinci, dan notifikasi email, MantisBT berfokus pada disiplin manajemen isu tanpa kerumitan suite manajemen proyek lengkap.

Self-hosting MantisBT menjaga cacat yang dilaporkan, lampiran, dan diskusi internal pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” penting bagi organisasi yang laporan bug-nya berisi langkah-langkah reproduksi, data pelanggan, atau kode kepemilikan. Penerapan ini dilengkapi dengan MariaDB untuk riwayat isu yang tahan lama dan menghilangkan biaya lisensi per pengguna yang dibebankan oleh banyak pelacak isu komersial.