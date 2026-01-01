Deploy MantisBT instan.
Pelacak bug sumber terbuka untuk tim perangkat lunak guna mencatat cacat, mengelola permintaan fitur, dan mengkoordinasikan alur kerja proyek.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) adalah pelacak isu sumber terbuka yang sudah lama ada, ditulis dalam PHP, digunakan oleh tim perangkat lunak untuk mencatat bug, mengelola permintaan fitur, dan mengoordinasikan pekerjaan di berbagai proyek. Dibangun berdasarkan alur kerja yang dapat disesuaikan, izin per proyek yang terperinci, dan notifikasi email, MantisBT berfokus pada disiplin manajemen isu tanpa kerumitan suite manajemen proyek lengkap.
Self-hosting MantisBT menjaga cacat yang dilaporkan, lampiran, dan diskusi internal pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” penting bagi organisasi yang laporan bug-nya berisi langkah-langkah reproduksi, data pelanggan, atau kode kepemilikan. Penerapan ini dilengkapi dengan MariaDB untuk riwayat isu yang tahan lama dan menghilangkan biaya lisensi per pengguna yang dibebankan oleh banyak pelacak isu komersial.
Fitur utama MantisBT
Alur kerja yang dapat disesuaikan
Definisikan transisi status, status resolusi, dan aturan akses per proyek agar pelacak mencerminkan bagaimana setiap tim benar-benar memindahkan pekerjaan dari laporan hingga resolusi.
Izin terperinci
Kontrol akses berbasis peran di tingkat proyek, kategori, dan bidang memastikan masalah sensitif hanya terlihat oleh orang-orang yang perlu melihatnya.
Notifikasi email
Aturan email yang dapat dikonfigurasi memberi tahu pelapor, penangan, dan pengawas saat masalah berubah status, memastikan tidak ada cacat atau permintaan fitur yang terlewatkan.
Kolom dan filter kustom
Tambahkan bidang kustom apa pun ke masalah dan simpan filter kompleks sebagai tampilan bernama untuk memilah ribuan laporan tanpa kehilangan konteks.
Arsitektur plugin
Ekosistem plugin yang luas memperluas MantisBT dengan integrasi kontrol sumber, metode autentikasi tambahan, dan add-on pelaporan.
API REST dan SOAP
Antarmuka REST dan SOAP memungkinkan Anda membuat skrip pembuatan masalah, mengotomatiskan triase, dan mengintegrasikan pelacak dengan pipeline CI atau alat eksternal.
Jalankan MantisBT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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