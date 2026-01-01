Deploy Vvveb CMS instan.
CMS drag-and-drop untuk membuat website, blog, dan toko online secara visual tanpa menulis kode.
Pilih paket VPS untuk Vvveb CMS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vvveb CMS
Vvveb adalah sistem manajemen konten open-source dengan page builder visual drag-and-drop terintegrasi. Anda bisa mendesain dan memublikasikan website profesional, blog, dan toko online hanya dengan menyeret komponen ke kanvas dan menyesuaikannya secara visual â€” tanpa perlu coding.
Self-hosting Vvveb di VPS memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur dan data website Anda tanpa biaya SaaS bulanan. Pustaka komponen mencakup elemen layout, teks, media, formulir, dan e-commerce, sementara backend menyediakan manajemen multi-halaman, unggahan media, dan kustomisasi tema.
Fitur utama Vvveb CMS
Pembuat halaman visual
Buat halaman dengan menyeret dan melepas komponen ke kanvas langsung dengan umpan balik visual instan dan pengeditan langsung.
Siap Ecommerce
Buat katalog produk, keranjang belanja, dan alur checkout dengan komponen dan template e-commerce bawaan.
Manajemen Blog
Buat dan kelola postingan blog dengan kategori, tag, dan profil penulis menggunakan alat manajemen konten bawaan.
Kustomisasi Tema
Sesuaikan warna, font, dan tata letak secara global melalui editor tema tanpa menyentuh CSS atau file template secara langsung.
Publikasi tanpa coding
Terbitkan halaman baru dan perbarui konten secara visual tanpa campur tangan developer, menjaga pembaruan situs tetap cepat dan mandiri.
Jalankan Vvveb CMS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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