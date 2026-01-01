Vvveb adalah sistem manajemen konten open-source dengan page builder visual drag-and-drop terintegrasi. Anda bisa mendesain dan memublikasikan website profesional, blog, dan toko online hanya dengan menyeret komponen ke kanvas dan menyesuaikannya secara visual â€” tanpa perlu coding.

Self-hosting Vvveb di VPS memberi Anda kontrol penuh atas infrastruktur dan data website Anda tanpa biaya SaaS bulanan. Pustaka komponen mencakup elemen layout, teks, media, formulir, dan e-commerce, sementara backend menyediakan manajemen multi-halaman, unggahan media, dan kustomisasi tema.