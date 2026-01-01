Pastefy adalah platform pastebin self-hosted yang menyediakan alternatif pribadi yang kaya fitur bagi developer dan tim, dibandingkan layanan berbagi kode publik. Dengan syntax highlighting untuk lebih dari 100 bahasa pemrograman, organisasi folder untuk koleksi snippet, paste yang dilindungi kata sandi, dan masa berlaku yang dapat dikonfigurasi, Pastefy mencakup setiap skenario berbagi kode tanpa mengirim konten sensitif ke server pihak ketiga. REST API memungkinkan pembuatan snippet secara terprogram dari pipeline CI, editor, dan skrip otomatisasi.

Self-hosting Pastefy di VPS Anda menjaga kunci API, kredensial database, konfigurasi internal, dan logika proprietary sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Anda menghilangkan batasan ukuran dan kecepatan dari layanan pastebin publik dan mendapatkan kemampuan untuk menerapkan kebijakan retensi data kustom yang memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan organisasi Anda.