Deploy Pastefy instan.
Pastebin self-hosted dengan syntax highlighting untuk 100+ bahasa, pengaturan folder, proteksi kata sandi, dan REST API untuk akses terprogram.
Pilih paket VPS untuk Pastefy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pastefy
Pastefy adalah platform pastebin self-hosted yang menyediakan alternatif pribadi yang kaya fitur bagi developer dan tim, dibandingkan layanan berbagi kode publik. Dengan syntax highlighting untuk lebih dari 100 bahasa pemrograman, organisasi folder untuk koleksi snippet, paste yang dilindungi kata sandi, dan masa berlaku yang dapat dikonfigurasi, Pastefy mencakup setiap skenario berbagi kode tanpa mengirim konten sensitif ke server pihak ketiga. REST API memungkinkan pembuatan snippet secara terprogram dari pipeline CI, editor, dan skrip otomatisasi.
Self-hosting Pastefy di VPS Anda menjaga kunci API, kredensial database, konfigurasi internal, dan logika proprietary sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Anda menghilangkan batasan ukuran dan kecepatan dari layanan pastebin publik dan mendapatkan kemampuan untuk menerapkan kebijakan retensi data kustom yang memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan organisasi Anda.
Fitur utama Pastefy
Penyorotan Sintaks
Mendukung lebih dari 100 bahasa pemrograman dan markup dengan penyorotan yang akurat, membuat kode yang kompleks mudah dibaca selama tinjauan, sesi debugging, dan pair programming.
Tempelan dilindungi kata sandi
Kunci cuplikan sensitif dengan kata sandi sehingga hanya penerima yang berwenang yang dapat melihat kredensial, file konfigurasi, atau kode kepemilikan yang dibagikan selama pemecahan masalah.
Folder pengorganisasian
Kelompokkan cuplikan terkait ke dalam folder dan pertahankan koleksi terkurasi dari template yang dapat digunakan kembali, contoh konfigurasi, dan implementasi referensi.
Masa berlaku tempelan
Atur waktu kedaluwarsa agar informasi debugging sensitif, token sementara, dan log insiden dihapus secara otomatis tanpa memerlukan pembersihan manual.
Akses REST API
Buat dan ambil tempelan secara terprogram dari pipeline CI/CD, plugin editor, dan skrip otomatisasi dengan REST API yang lugas.
Jalankan Pastefy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.