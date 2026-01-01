Deploy Mobilizon instan.
Penyelenggara acara open-source terfederasi untuk komunitas dan gerakan yang membutuhkan pertemuan tanpa pengawasan.
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Buat project apa saja dengan Mobilizon
Mobilizon adalah platform pengorganisasi acara terfederasi dan gratis yang dibangun oleh Framasoft dan kini dikelola oleh organisasi nirlaba Kaihuri. Platform ini menggantikan Facebook Events dan Meetup dengan jaringan instans independen yang saling terhubung melalui protokol ActivityPub, memberikan para penyelenggara, aktivis, dan komunitas tempat untuk memublikasikan acara dan grup tanpa membuat peserta menjadi sasaran pelacakan iklan, pengumpulan data, atau umpan algoritmik.
Self-hosting Mobilizon di VPS Anda sendiri berarti Anda mengontrol siapa yang bergabung dengan instans Anda, aturan moderasi apa yang berlaku, dan berapa lama data acara disimpan. Komunitas Anda tetap menyimpan kalender dan daftar anggotanya meskipun satu instans â€“ atau seluruh platform komersial â€“ menghilang, karena federasi membuat jaringan tangguh secara desain.
Fitur utama Mobilizon
Federasi ActivityPub
Terhubung dengan Mastodon, PeerTube, dan setiap instans Mobilizon lainnya agar peserta dapat mengikuti acara dan grup di seluruh fediverse dari satu akun.
Grup dan diskusi
Jalankan grup persisten dengan postingan, sumber daya, dan utas diskusi bersama agar pengorganisasian terus berlanjut di antara acara, tidak hanya pada hari-H.
Privasi secara default
Tidak ada pelacak pihak ketiga, tidak ada iklan, dan tidak perlu email untuk acara publik â€“ peserta dapat RSVP secara anonim atau dengan identitas terfederasi.
Profil multi-identitas
Pertahankan identitas terpisah untuk aktivisme, pekerjaan, dan hobi di bawah satu akun agar kehidupan pribadi tetap terpisah dari pengorganisasian publik.
Peta dan geolokasi
Pencarian lokasi dan peta acara yang didukung OpenStreetMap membantu komunitas lokal menemukan pertemuan terdekat tanpa mengirimkan data ke penyedia peta komersial.
Moderasi Self-hosted
Tetapkan aturan di seluruh instans, setujui akun baru, dan blokir server berbahaya â€” setiap keputusan moderasi tetap berada di VPS Anda daripada di platform terpusat.
Jalankan Mobilizon lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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