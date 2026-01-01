Mobilizon adalah platform pengorganisasi acara terfederasi dan gratis yang dibangun oleh Framasoft dan kini dikelola oleh organisasi nirlaba Kaihuri. Platform ini menggantikan Facebook Events dan Meetup dengan jaringan instans independen yang saling terhubung melalui protokol ActivityPub, memberikan para penyelenggara, aktivis, dan komunitas tempat untuk memublikasikan acara dan grup tanpa membuat peserta menjadi sasaran pelacakan iklan, pengumpulan data, atau umpan algoritmik.

Self-hosting Mobilizon di VPS Anda sendiri berarti Anda mengontrol siapa yang bergabung dengan instans Anda, aturan moderasi apa yang berlaku, dan berapa lama data acara disimpan. Komunitas Anda tetap menyimpan kalender dan daftar anggotanya meskipun satu instans â€“ atau seluruh platform komersial â€“ menghilang, karena federasi membuat jaringan tangguh secara desain.