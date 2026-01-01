Deploy Usertour instan.
Platform orientasi pengguna yang di-host sendiri untuk membangun tur produk dalam aplikasi, daftar periksa, dan survei tanpa vendor pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Usertour
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Usertour
Usertour adalah platform open-source untuk onboarding pengguna dan engagement produk yang memungkinkan tim produk membuat tur dalam aplikasi, checklist, survei, dan launcher langsung di dalam aplikasi web mereka â€“ tanpa hambatan rekayasa untuk setiap alur baru. Ini adalah alternatif self-hosted untuk Appcues, Userpilot, dan Userflow, memberikan Anda kendali penuh atas data onboarding pengguna dan menghilangkan harga per-MAU.
Self-hosting Usertour di VPS Anda sendiri berarti data perilaku pengguna dan analitik onboarding tetap berada di infrastruktur Anda. Anda menghindari pelacakan pihak ketiga terhadap pengguna Anda, memenuhi persyaratan residensi data, dan tidak akan pernah terbentur batasan harga seiring pertumbuhan basis pengguna Anda. Dukungan multi-lingkungan memungkinkan Anda menguji alur dengan aman di lingkungan staging sebelum mempromosikannya ke produksi.
Fitur utama Usertour
Tur produk dalam aplikasi
Buat panduan langkah demi langkah interaktif yang memandu pengguna baru menuju momen nilai pertama mereka tanpa menulis kode untuk setiap alur.
Onboarding Daftar Periksa
Buat daftar periksa berbasis tugas yang menampilkan fitur-fitur utama dan melacak progres setiap pengguna melalui perjalanan orientasi.
Penargetan pengguna tingkat lanjut
Segmentasikan pengguna berdasarkan atribut dan event kustom untuk menampilkan alur yang tepat kepada pengguna yang tepat pada waktu yang paling tepat.
Flow Analytics
Lacak tampilan, penyelesaian, dan tingkat putus untuk setiap alur guna mengidentifikasi dengan tepat di mana pengguna berhenti berinteraksi.
Bantuan Multi Environment
Pertahankan lingkungan produksi dan staging yang terpisah agar alur dapat diuji secara menyeluruh sebelum mencapai pengguna nyata.
Survei dalam Aplikasi
Kumpulkan umpan balik kontekstual dengan survei yang dipicu oleh tindakan pengguna tertentu, peristiwa penyelesaian, atau aturan berbasis waktu.
Jalankan Usertour lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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