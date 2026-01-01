Usertour adalah platform open-source untuk onboarding pengguna dan engagement produk yang memungkinkan tim produk membuat tur dalam aplikasi, checklist, survei, dan launcher langsung di dalam aplikasi web mereka â€“ tanpa hambatan rekayasa untuk setiap alur baru. Ini adalah alternatif self-hosted untuk Appcues, Userpilot, dan Userflow, memberikan Anda kendali penuh atas data onboarding pengguna dan menghilangkan harga per-MAU.

Self-hosting Usertour di VPS Anda sendiri berarti data perilaku pengguna dan analitik onboarding tetap berada di infrastruktur Anda. Anda menghindari pelacakan pihak ketiga terhadap pengguna Anda, memenuhi persyaratan residensi data, dan tidak akan pernah terbentur batasan harga seiring pertumbuhan basis pengguna Anda. Dukungan multi-lingkungan memungkinkan Anda menguji alur dengan aman di lingkungan staging sebelum mempromosikannya ke produksi.