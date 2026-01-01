Downtify adalah aplikasi pengunduh musik yang di-hosting sendiri yang menjembatani metadata kaya Spotify dengan pustaka audio YouTube. Tempel tautan Spotify apa pun â€” satu lagu, album, atau seluruh daftar putar â€” dan Downtify mengambil audio tersebut serta memperkaya file hasilnya dengan sampul album, informasi artis, nomor trek, lirik, dan tag genre secara otomatis.

Antarmuka web sengaja dibuat minimal: kirim URL, terima file audio yang sudah diberi tag lengkap. File yang diunduh disimpan dalam volume persisten, sehingga mudah untuk mengintegrasikan koleksi tersebut dengan manajer pustaka media apa pun. Notifikasi desktop memberi tahu Anda saat unduhan besar selesai. Hosting sendiri memberi Anda kendali penuh atas pustaka musik Anda tanpa bergantung pada ketersediaan streaming atau biaya per-streaming.