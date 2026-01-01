Deploy Downtify instan
Pengunduh musik yang mengambil audio dari YouTube menggunakan link Spotify, secara otomatis menandai file dengan metadata, gambar album, dan lirik.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Downtify
Downtify adalah aplikasi pengunduh musik yang di-hosting sendiri yang menjembatani metadata kaya Spotify dengan pustaka audio YouTube. Tempel tautan Spotify apa pun â€” satu lagu, album, atau seluruh daftar putar â€” dan Downtify mengambil audio tersebut serta memperkaya file hasilnya dengan sampul album, informasi artis, nomor trek, lirik, dan tag genre secara otomatis.
Antarmuka web sengaja dibuat minimal: kirim URL, terima file audio yang sudah diberi tag lengkap. File yang diunduh disimpan dalam volume persisten, sehingga mudah untuk mengintegrasikan koleksi tersebut dengan manajer pustaka media apa pun. Notifikasi desktop memberi tahu Anda saat unduhan besar selesai. Hosting sendiri memberi Anda kendali penuh atas pustaka musik Anda tanpa bergantung pada ketersediaan streaming atau biaya per-streaming.
Fitur utama Downtify
Unduhan link Spotify
Menerima URL Spotify untuk lagu individual, album, dan playlist, lalu mengambil audio yang cocok dari YouTube secara otomatis.
Penandaan metadata otomatis
Menyematkan sampul album, lirik, detail artis, nomor trek, dan tag genre ke setiap file yang diunduh untuk pengaturan perpustakaan yang rapi.
Dukungan playlist massal
Mengunduh seluruh album dan daftar putar dalam satu operasi, menangani manajemen antrean dan pelacakan progres di latar belakang.
Notifikasi Desktop
Memberi tahu Anda saat unduhan selesai sehingga Anda dapat melanjutkan pekerjaan lain saat batch besar sedang diproses.
Penyimpanan persisten
Menyimpan semua unduhan ke volume khusus yang tetap ada setelah container dimulai ulang dan terintegrasi dengan alat pustaka media eksternal.
Jalankan Downtify lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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