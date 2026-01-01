Phoenix adalah platform observabilitas AI open-source yang dibangun oleh Arize AI untuk tim yang mengembangkan aplikasi dengan model bahasa besar, agen, dan pipeline pengambilan. Platform ini menangkap setiap jejak yang dihasilkan oleh aplikasi Anda melalui instrumentasi OpenTelemetry standar, menampilkan latensi, penggunaan token, dan kualitas respons sehingga para insinyur dapat mendeteksi regresi sebelum mencapai pelanggan. Dengan integrasi siap pakai untuk LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, dan sebagian besar framework AI lainnya, Phoenix dapat terintegrasi ke dalam pipeline yang sudah ada tanpa penulisan ulang kode.

Self-hosting Phoenix di VPS Anda sendiri menjaga prompt, output model, dan konteks pengambilan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Tidak ada biaya per-trace atau batasan residensi data â€” simpan telemetri sebanyak yang disk Anda memungkinkan.