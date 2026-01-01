Deploy instan Phoenix.
Platform observabilitas AI open-source untuk melacak, mengevaluasi, dan memantau aplikasi LLM dan agen AI dalam produksi.
Pilih paket VPS untuk Phoenix
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Phoenix
Phoenix adalah platform observabilitas AI open-source yang dibangun oleh Arize AI untuk tim yang mengembangkan aplikasi dengan model bahasa besar, agen, dan pipeline pengambilan. Platform ini menangkap setiap jejak yang dihasilkan oleh aplikasi Anda melalui instrumentasi OpenTelemetry standar, menampilkan latensi, penggunaan token, dan kualitas respons sehingga para insinyur dapat mendeteksi regresi sebelum mencapai pelanggan. Dengan integrasi siap pakai untuk LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, dan sebagian besar framework AI lainnya, Phoenix dapat terintegrasi ke dalam pipeline yang sudah ada tanpa penulisan ulang kode.
Self-hosting Phoenix di VPS Anda sendiri menjaga prompt, output model, dan konteks pengambilan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Tidak ada biaya per-trace atau batasan residensi data â€” simpan telemetri sebanyak yang disk Anda memungkinkan.
Fitur utama Phoenix
OpenTelemetry tracing
Tangkap pohon eksekusi lengkap dari setiap panggilan LLM, pemanggilan alat, dan langkah pengambilan menggunakan protokol OTLP standar.
Kerangka kerja evaluasi
Jalankan LLM-as-a-judge dan penilai berbasis kode di seluruh dataset untuk menilai kualitas respons dan mendeteksi regresi sebelum deployment.
Arena prompt
Menguji prompt secara berdampingan di berbagai model dan parameter tanpa menyentuh kode aplikasi atau melakukan deploy ulang.
Integrasi Framework
Instrumentasi siap pakai untuk LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, dan Vertex AI.
Eksperimen Dataset
Buat dataset dari jejak produksi dan putar ulang terhadap versi prompt atau model baru untuk membandingkan output.
Analisis embedding
Periksa kualitas pengambilan dengan visualisasi embedding yang menunjukkan penyimpangan, klaster, dan hasil relevansi rendah.
Jalankan Phoenix lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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