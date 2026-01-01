SickGear adalah fork yang paling stabil dan kaya fitur yang dikelola komunitas dari proyek Sick-Beard asli â€” sebuah server otomatisasi acara TV yang di-host sendiri yang melacak acara yang Anda ikuti, memantau Usenet indexer dan torrent tracker untuk episode baru, dan menyerahkan rilis yang cocok ke downloader Anda untuk impor perpustakaan otomatis. Ini telah dikembangkan secara berkelanjutan sejak 2014 dengan fokus pada keandalan, cakupan indexer yang luas, dan UI web yang halus yang terinspirasi oleh desain Sick-Beard asli.

Self-hosting SickGear di VPS menjaga otomatisasi TV Anda berjalan 24/7 sehingga episode muncul di perpustakaan Anda beberapa menit setelah rilis. Ini berpasangan secara alami dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan Servarr media stack yang lebih luas, serta berfungsi dengan hampir setiap Newznab dan Torznab indexer.