Deploy instan SickGear.
Server otomatisasi acara TV yang stabil â€” fork dari Sick-Beard yang telah berjalan lama dan berfitur lengkap untuk pengaturan PVR yang di-host sendiri.
Pilih paket VPS untuk SickGear
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SickGear
SickGear adalah fork yang paling stabil dan kaya fitur yang dikelola komunitas dari proyek Sick-Beard asli â€” sebuah server otomatisasi acara TV yang di-host sendiri yang melacak acara yang Anda ikuti, memantau Usenet indexer dan torrent tracker untuk episode baru, dan menyerahkan rilis yang cocok ke downloader Anda untuk impor perpustakaan otomatis. Ini telah dikembangkan secara berkelanjutan sejak 2014 dengan fokus pada keandalan, cakupan indexer yang luas, dan UI web yang halus yang terinspirasi oleh desain Sick-Beard asli.
Self-hosting SickGear di VPS menjaga otomatisasi TV Anda berjalan 24/7 sehingga episode muncul di perpustakaan Anda beberapa menit setelah rilis. Ini berpasangan secara alami dengan Plex, Jellyfin, Emby, dan Servarr media stack yang lebih luas, serta berfungsi dengan hampir setiap Newznab dan Torznab indexer.
Fitur utama SickGear
Tampilkan pelacakan dengan profil kualitas
Preferensi per tayangan untuk kualitas, resolusi, bahasa, dan codec berarti setiap judul diambil dalam format yang persis Anda inginkan.
Dukungan indexer menyeluruh
Kompatibilitas Newznab dan Torznab ditambah plugin langsung untuk banyak tracker pribadi mencakup hampir setiap indeks Usenet dan torrent.
Integrasi pengunduh bawaan
Plugin bawaan untuk NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, dan rTorrent memungkinkan SickGear mengatur seluruh alur unduhan.
Pencarian subjudul
Integrasi OpenSubtitles, Addic7ed, dan Podnapisi mengambil subtitle yang cocok dalam bahasa pilihan Anda tepat setelah setiap unduhan.
Anime dan dukungan format khusus
Integrasi AniDB bawaan menangani konvensi penamaan khusus anime dan penomoran episode absolut tanpa solusi manual.
Jalankan SickGear lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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