Deploy instan Foxel.
Penyimpanan cloud pribadi hosting mandiri dengan pencarian semantik yang didukung AI di seluruh foto, video, dan dokumen.
Pilih paket VPS untuk Foxel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Foxel
Foxel adalah platform penyimpanan cloud pribadi sumber terbuka yang menyatukan file di seluruh disk lokal, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan backend lainnya di balik satu antarmuka web. Fitur unggulannya adalah pencarian semantik bertenaga AI, yang memungkinkan Anda menemukan foto, video, dan dokumen berdasarkan deskripsi bahasa alami daripada nama file.
Self-hosting Foxel menjaga pustaka media pribadi Anda, arsip pekerjaan, dan file tim bersama pada infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan â€” tanpa biaya per-kursi, tanpa keterikatan proprietary, dan tanpa pihak ketiga yang memindai data Anda untuk membangun embedding. Kontrol akses berbasis peran, tautan berbagi yang ditandatangani, dan pemetaan protokol melalui S3 API dan WebDAV menjadikannya cocok untuk individu maupun tim kecil.
Fitur utama Foxel
Pencarian AI semantik
Temukan foto dan dokumen dengan mendeskripsikannya dalam bahasa sehari-hari menggunakan model embedding yang dapat dikonfigurasi serta database vektor Milvus atau Qdrant.
Backend penyimpanan terpadu
Hubungkan disk lokal, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lainnya dalam satu antarmuka penjelajahan dengan adaptor yang dapat dipasang.
Kontrol akses berbasis peran
Tentukan peran khusus dengan izin baca, tulis, hapus, dan berbagi berbasis jalur menggunakan wildcard, regex, dan aturan yang diurutkan berdasarkan prioritas.
Pratinjau file bawaan
Streaming gambar, video, PDF, dokumen Office, teks, dan kode sumber langsung di browser tanpa mengunduh file asli.
Pemetaan Protokol
Ekspos penyimpanan Anda melalui endpoint yang kompatibel dengan S3, mount WebDAV, dan tautan langsung yang ditandatangani untuk skrip, aplikasi, dan pengelola file OS.
Plugin dan Agen AI
Perluas platform dengan plugin berbasis manifes dan agen AI terintegrasi yang melakukan operasi file dan tugas otomatisasi.
Jalankan Foxel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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