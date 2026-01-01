Foxel adalah platform penyimpanan cloud pribadi sumber terbuka yang menyatukan file di seluruh disk lokal, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan backend lainnya di balik satu antarmuka web. Fitur unggulannya adalah pencarian semantik bertenaga AI, yang memungkinkan Anda menemukan foto, video, dan dokumen berdasarkan deskripsi bahasa alami daripada nama file.

Self-hosting Foxel menjaga pustaka media pribadi Anda, arsip pekerjaan, dan file tim bersama pada infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan â€” tanpa biaya per-kursi, tanpa keterikatan proprietary, dan tanpa pihak ketiga yang memindai data Anda untuk membangun embedding. Kontrol akses berbasis peran, tautan berbagi yang ditandatangani, dan pemetaan protokol melalui S3 API dan WebDAV menjadikannya cocok untuk individu maupun tim kecil.