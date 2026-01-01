Deploy instan Corteza.
Platform open-source low-code untuk membangun aplikasi bisnis sesuai kebutuhan, sistem CRM, dan alur kerja otomatis.
Pilih paket VPS untuk Corteza
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Corteza
Corteza adalah platform low-code open-source yang memungkinkan tim membangun aplikasi bisnis kustom, pipeline CRM, dan automasi proses tanpa pengetahuan pemrograman yang mendalam. Pembuat aplikasi drag-and-drop-nya, manajemen catatan yang fleksibel, dan engine workflow bawaan memungkinkan organisasi memodelkan proses bisnis apa pun â€” mulai dari pelacakan prospek hingga workflow kepatuhan â€” dan mendeploy-nya tanpa menulis satu pun layanan backend dari awal.
Self-hosting Corteza di VPS Anda sendiri menempatkan data bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Platform ini mendukung LDAP, SAML, dan OAuth2 untuk autentikasi enterprise, kontrol akses berbasis peran yang terperinci, dan permukaan API REST/gRPC yang terintegrasi dengan tooling yang ada. PostgreSQL menyediakan penyimpanan yang andal dan dapat diskalakan untuk semua catatan dan log automasi.
Fitur utama Corteza
Visual App Builder
Rancang model data, formulir, dan tampilan catatan melalui antarmuka seret dan lepas berbasis browser tanpa menulis kode backend.
CRM bawaan
Corteza menyertakan modul CRM siap pakai untuk mengelola kontak, prospek, akun, dan pipeline penjualan secara default.
Automasi workflow
Buat alur kerja otomatis multi-langkah yang dipicu oleh perubahan data, jadwal, atau webhook eksternal untuk menghilangkan tugas manual.
Otentikasi perusahaan
Berintegrasi dengan penyedia LDAP, SAML, dan OAuth2 sehingga tim dapat masuk dengan sistem identitas perusahaan yang sudah ada.
Kontrol Akses Berbutir Halus
Tentukan izin per sumber daya, per operasi untuk setiap peran agar data sensitif dan tindakan admin tetap dibatasi dengan benar.
Gerbang Integrasi
Mengekspos endpoint API kustom dan terhubung ke layanan eksternal melalui Integration Gateway bawaan tanpa middleware pihak ketiga.
Jalankan Corteza lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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