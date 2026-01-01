Corteza adalah platform low-code open-source yang memungkinkan tim membangun aplikasi bisnis kustom, pipeline CRM, dan automasi proses tanpa pengetahuan pemrograman yang mendalam. Pembuat aplikasi drag-and-drop-nya, manajemen catatan yang fleksibel, dan engine workflow bawaan memungkinkan organisasi memodelkan proses bisnis apa pun â€” mulai dari pelacakan prospek hingga workflow kepatuhan â€” dan mendeploy-nya tanpa menulis satu pun layanan backend dari awal.

Self-hosting Corteza di VPS Anda sendiri menempatkan data bisnis Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Platform ini mendukung LDAP, SAML, dan OAuth2 untuk autentikasi enterprise, kontrol akses berbasis peran yang terperinci, dan permukaan API REST/gRPC yang terintegrasi dengan tooling yang ada. PostgreSQL menyediakan penyimpanan yang andal dan dapat diskalakan untuk semua catatan dan log automasi.