Yamtrack adalah aplikasi pelacak media yang di-hosting sendiri yang mengonsolidasikan daftar tontonan dan daftar putar Anda untuk film, acara TV, anime, manga, game, buku, dan komik ke dalam satu dashboard. Aplikasi ini menarik metadata dari TMDB dan sumber lain untuk memberikan detail lengkap pada setiap item yang dilacak dengan pelacakan progres dan manajemen status.

Meng-hosting sendiri Yamtrack di VPS menjaga seluruh riwayat konsumsi media Anda tetap pribadi tanpa pelacakan pihak ketiga. Integrasi Jellyfin memungkinkan pelacakan tontonan otomatis dari server media Anda, tampilan kalender menunjukkan rilis terjadwal, dan impor dari Trakt, MAL, serta AniList membuat migrasi dari layanan yang sudah ada menjadi mudah.