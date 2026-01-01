Deploy instan Yamtrack.
Pelacak media mandiri untuk film, acara TV, anime, manga, game, dan buku dengan integrasi Jellyfin.
Pilih paket VPS untuk Yamtrack
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yamtrack
Yamtrack adalah aplikasi pelacak media yang di-hosting sendiri yang mengonsolidasikan daftar tontonan dan daftar putar Anda untuk film, acara TV, anime, manga, game, buku, dan komik ke dalam satu dashboard. Aplikasi ini menarik metadata dari TMDB dan sumber lain untuk memberikan detail lengkap pada setiap item yang dilacak dengan pelacakan progres dan manajemen status.
Meng-hosting sendiri Yamtrack di VPS menjaga seluruh riwayat konsumsi media Anda tetap pribadi tanpa pelacakan pihak ketiga. Integrasi Jellyfin memungkinkan pelacakan tontonan otomatis dari server media Anda, tampilan kalender menunjukkan rilis terjadwal, dan impor dari Trakt, MAL, serta AniList membuat migrasi dari layanan yang sudah ada menjadi mudah.
Fitur utama Yamtrack
Pelacakan Multimedia
Lacak film, acara TV, anime, manga, game, buku, dan komik dalam satu dasbor terpadu dengan status per item.
Integrasi Jellyfin
Tandai film dan episode secara otomatis sebagai sudah ditonton saat diputar di Jellyfin tanpa pencatatan manual.
Impor dari Trakt & MAL
Migrasikan riwayat tontonan Anda yang sudah ada dari Trakt, MyAnimeList, AniList, dan layanan lainnya ke Yamtrack dengan beberapa klik.
Kalender Rilis
Lihat tanggal rilis mendatang untuk acara, film, dan game yang Anda ikuti dalam kalender untuk merencanakan jadwal tontonan Anda.
Pemberitahuan rilis
Terima notifikasi tentang episode dan rilis baru melalui Discord, Telegram, atau Slack untuk setiap item di daftar pantauan Anda.
Jalankan Yamtrack lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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