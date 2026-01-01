Deploy instan TensorZero.
Gateway LLMOps sumber terbuka yang menyatukan inferensi, observabilitas, evaluasi, dan optimisasi dalam satu platform bertenaga Rust.
Pilih paket VPS untuk TensorZero
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TensorZero
TensorZero adalah platform LLMOps open-source yang menggabungkan gateway Rust berperforma tinggi dengan observabilitas, evaluasi, dan alur kerja optimasi bawaan. Tidak seperti stack multi-alat yang menyatukan proxy, tracer, dan pipeline fine-tuning, TensorZero memperlakukan setiap inferensi, sinyal umpan balik, dan proses optimasi sebagai bagian dari satu loop umpan balik â€” mengubah traffic produksi menjadi dataset yang meningkatkan prompt, model, dan keputusan routing Anda.
Self-hosting TensorZero di VPS Anda sendiri menjaga prompt, trace, dan data umpan balik tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya tambahan per panggilan atau kuota token pada observabilitas. Penyimpanan ClickHouse yang disertakan berskala hingga jutaan inferensi sementara gateway mem-proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, dan lusinan penyedia lainnya di balik satu API yang kompatibel dengan OpenAI.
Fitur utama TensorZero
Gateway LLM Terpadu
Proksi OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM, dan puluhan penyedia lainnya melalui satu API yang kompatibel dengan OpenAI yang ditulis dalam Rust berperforma tinggi.
Observability bawaan
Setiap inferensi secara otomatis ditangkap ke dalam ClickHouse dengan input, output, latensi, dan biaya penuh â€“ tidak diperlukan layanan pelacakan terpisah.
Siklus umpan balik produksi
Lampirkan umpan balik pengguna, evaluasi, dan metrik pada inferensi apa pun untuk membangun dataset berlabel yang mendorong optimasi prompt dan model.
Optimasi otomatis
Jalankan alur kerja bawaan untuk menyempurnakan model, menyaring dari model yang lebih besar, dan menguji varian prompt langsung dari traffic produksi Anda.
Inferensi terstruktur
Definisikan skema, template, dan varian dalam kode agar perubahan prompt terversi, aman tipe, dan dapat dirutekan tanpa melakukan deployment ulang aplikasi Anda.
Open source hosting mandiri
Berlisensi Apache 2.0 dan berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri â€“ prompt, jejak, dan data umpan balik Anda tidak pernah meninggalkan VPS Anda.
Jalankan TensorZero lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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