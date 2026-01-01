TensorZero adalah platform LLMOps open-source yang menggabungkan gateway Rust berperforma tinggi dengan observabilitas, evaluasi, dan alur kerja optimasi bawaan. Tidak seperti stack multi-alat yang menyatukan proxy, tracer, dan pipeline fine-tuning, TensorZero memperlakukan setiap inferensi, sinyal umpan balik, dan proses optimasi sebagai bagian dari satu loop umpan balik â€” mengubah traffic produksi menjadi dataset yang meningkatkan prompt, model, dan keputusan routing Anda.

Self-hosting TensorZero di VPS Anda sendiri menjaga prompt, trace, dan data umpan balik tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya tambahan per panggilan atau kuota token pada observabilitas. Penyimpanan ClickHouse yang disertakan berskala hingga jutaan inferensi sementara gateway mem-proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, dan lusinan penyedia lainnya di balik satu API yang kompatibel dengan OpenAI.