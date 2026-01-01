Deploy phpBB instan.
Papan buletin PHP sumber terbuka klasik untuk membangun forum diskusi terstruktur dan komunitas online.
Pilih paket VPS untuk phpBB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan phpBB
phpBB adalah platform forum open-source yang paling banyak digunakan di web, mendukung ratusan ribu komunitas selama lebih dari dua dekade. Dibangun dengan PHP dengan fokus pada struktur kategori dan subforum tradisional, ini memberikan moderator kontrol terperinci atas izin, grup pengguna, dan alur diskusi tanpa bergantung pada layanan cloud atau lisensi per-kursi.
Self-hosting phpBB di VPS Anda sendiri menjaga setiap postingan, akun pengguna, dan lampiran di bawah kendali Anda, dengan akses penuh ke database, sistem file, dan ribuan ekstensi serta gaya gratis yang dikelola oleh komunitas phpBB.
Fitur utama phpBB
Hak akses terperinci
Konfigurasi hak baca, posting, dan moderasi per forum, grup pengguna, atau akun individual untuk kontrol komunitas yang terperinci.
Ekosistem ekstensi
Ribuan ekstensi komunitas gratis menambahkan alat SEO, anti-spam, login sosial, dan lainnya tanpa menyentuh kode inti.
Gaya dan tema kustom
Ganti gaya prosilver default dengan tema komunitas atau buat tampilan kustom menggunakan sistem template berbasis twig phpBB.
Tool moderasi bawaan
Peringatkan, blokir, kunci, pisahkan, dan gabungkan topik dengan panel kontrol moderator khusus serta log audit terperinci.
Dukungan multibahasa
Lebih dari 60 paket bahasa resmi memungkinkan Anda menjalankan forum dalam bahasa asli Anda atau menyelenggarakan komunitas multibahasa.
BBCode dan lampiran
Pemformatan BBCode klasik ditambah lampiran file dan gambar membuat postingan tetap familiar bagi pengguna forum lama.
Jalankan phpBB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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