phpBB adalah platform forum open-source yang paling banyak digunakan di web, mendukung ratusan ribu komunitas selama lebih dari dua dekade. Dibangun dengan PHP dengan fokus pada struktur kategori dan subforum tradisional, ini memberikan moderator kontrol terperinci atas izin, grup pengguna, dan alur diskusi tanpa bergantung pada layanan cloud atau lisensi per-kursi.

Self-hosting phpBB di VPS Anda sendiri menjaga setiap postingan, akun pengguna, dan lampiran di bawah kendali Anda, dengan akses penuh ke database, sistem file, dan ribuan ekstensi serta gaya gratis yang dikelola oleh komunitas phpBB.