Bionic GPT adalah pengganti on-premise open-source untuk ChatGPT, dirancang untuk organisasi yang membutuhkan AI generatif sambil menjaga kerahasiaan data secara ketat. Dibangun di sekitar inti Rust berperforma tinggi, ini memadukan antarmuka bergaya ChatGPT yang familier dengan fitur enterprise seperti ruang kerja tim, kontrol akses berbasis peran, jejak audit, dan pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) agentik untuk format dokumen apa pun.

Self-hosting Bionic GPT di VPS Anda menjaga prompt, riwayat chat, embedding, dan dokumen yang diunggah di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per-kursi atau berbagi data dengan pihak ketiga. Platform ini terhubung ke model yang kompatibel dengan OpenAI mana pun — instance Ollama lokal atau penyedia jarak jauh — dan menyertakan PostgreSQL dengan pgvector untuk pencarian semantik ditambah mesin RAG khusus untuk penyerapan dokumen dan pembuatan embedding.