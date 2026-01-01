Deploy instan Bionic GPT.
Alternatif ChatGPT on-premise yang di-host sendiri dengan chat tim, asisten yang didukung RAG, dan kontrol akses berbasis peran untuk perusahaan.
Pilih paket VPS untuk Bionic GPT
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bionic GPT
Bionic GPT adalah pengganti on-premise open-source untuk ChatGPT, dirancang untuk organisasi yang membutuhkan AI generatif sambil menjaga kerahasiaan data secara ketat. Dibangun di sekitar inti Rust berperforma tinggi, ini memadukan antarmuka bergaya ChatGPT yang familier dengan fitur enterprise seperti ruang kerja tim, kontrol akses berbasis peran, jejak audit, dan pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) agentik untuk format dokumen apa pun.
Self-hosting Bionic GPT di VPS Anda menjaga prompt, riwayat chat, embedding, dan dokumen yang diunggah di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per-kursi atau berbagi data dengan pihak ketiga. Platform ini terhubung ke model yang kompatibel dengan OpenAI mana pun — instance Ollama lokal atau penyedia jarak jauh — dan menyertakan PostgreSQL dengan pgvector untuk pencarian semantik ditambah mesin RAG khusus untuk penyerapan dokumen dan pembuatan embedding.
Fitur utama Bionic GPT
Pengalaman chat yang akrab
Antarmuka bergaya ChatGPT yang rapi dengan riwayat obrolan dan fitur tema lengkap memungkinkan tim untuk mengadopsi alat ini tanpa pelatihan ulang, sementara UI Rust yang cepat menjaga interaksi tetap responsif.
Asisten RAG Agentik
Bangun asisten berbasis pada dokumen Anda sendiri – PDF, HTML, CSV, PPTX, dan lainnya – dengan chunking tanpa kode, embeddings, dan prompt sistem yang dikonfigurasi melalui UI web.
Tim dan RBAC (Role-Based Access Control)
Atur pengguna ke dalam ruang kerja tim yang terisolasi, atur akses fitur melalui peran dari SSO Anda, dan terapkan batas penggunaan token per peran untuk membagi kapasitas model secara adil.
Gunakan LLM apa pun
Hubungkan ke model lokal melalui Ollama atau penyedia jarak jauh menggunakan API yang kompatibel dengan OpenAI, dan biarkan pengguna beralih antar model tanpa meninggalkan percakapan.
Mengutamakan privasi
Dokumen, embedding, dan riwayat chat tetap berada di dalam VPS Anda, dengan keamanan tingkat baris Postgres dan container minimal yang dibuat dari awal, menyediakan pertahanan berlapis.
Jalankan Bionic GPT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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