Diskon Bionic GPT hingga 69%

Deploy instan Bionic GPT.

Alternatif ChatGPT on-premise yang di-host sendiri dengan chat tim, asisten yang didukung RAG, dan kontrol akses berbasis peran untuk perusahaan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Bionic GPT.

Pilih paket VPS untuk Bionic GPT

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Bionic GPT

Bionic GPT adalah pengganti on-premise open-source untuk ChatGPT, dirancang untuk organisasi yang membutuhkan AI generatif sambil menjaga kerahasiaan data secara ketat. Dibangun di sekitar inti Rust berperforma tinggi, ini memadukan antarmuka bergaya ChatGPT yang familier dengan fitur enterprise seperti ruang kerja tim, kontrol akses berbasis peran, jejak audit, dan pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) agentik untuk format dokumen apa pun.

Self-hosting Bionic GPT di VPS Anda menjaga prompt, riwayat chat, embedding, dan dokumen yang diunggah di dalam infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per-kursi atau berbagi data dengan pihak ketiga. Platform ini terhubung ke model yang kompatibel dengan OpenAI mana pun — instance Ollama lokal atau penyedia jarak jauh — dan menyertakan PostgreSQL dengan pgvector untuk pencarian semantik ditambah mesin RAG khusus untuk penyerapan dokumen dan pembuatan embedding.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Bionic GPT

Pengalaman chat yang akrab

Antarmuka bergaya ChatGPT yang rapi dengan riwayat obrolan dan fitur tema lengkap memungkinkan tim untuk mengadopsi alat ini tanpa pelatihan ulang, sementara UI Rust yang cepat menjaga interaksi tetap responsif.

Asisten RAG Agentik

Bangun asisten berbasis pada dokumen Anda sendiri – PDF, HTML, CSV, PPTX, dan lainnya – dengan chunking tanpa kode, embeddings, dan prompt sistem yang dikonfigurasi melalui UI web.

Tim dan RBAC (Role-Based Access Control)

Atur pengguna ke dalam ruang kerja tim yang terisolasi, atur akses fitur melalui peran dari SSO Anda, dan terapkan batas penggunaan token per peran untuk membagi kapasitas model secara adil.

Gunakan LLM apa pun

Hubungkan ke model lokal melalui Ollama atau penyedia jarak jauh menggunakan API yang kompatibel dengan OpenAI, dan biarkan pengguna beralih antar model tanpa meninggalkan percakapan.

Mengutamakan privasi

Dokumen, embedding, dan riwayat chat tetap berada di dalam VPS Anda, dengan keamanan tingkat baris Postgres dan container minimal yang dibuat dari awal, menyediakan pertahanan berlapis.

Jalankan Bionic GPT lebih mudah di Hostinger

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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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