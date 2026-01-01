Deploy Buildbot instan.
Framework CI/CD open-source yang fleksibel untuk mengotomatiskan pembuatan, pengujian, dan deployment software di seluruh worker terdistribusi.
Pilih paket VPS untuk Buildbot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Buildbot
Buildbot adalah kerangka kerja integrasi dan pengiriman berkelanjutan berbasis Python yang mengotomatiskan pembangunan, pengujian, dan penerapan perangkat lunak. Tidak seperti layanan CI terkelola yang berpendapat, Buildbot sepenuhnya dapat dikonfigurasi dalam kode Python — setiap pemicu, penjadwal, pembangun, dan pelapor didefinisikan secara terprogram, memberikan tim kontrol yang tepat atas alur kerja pembangunan mereka tanpa batasan skema YAML deklaratif.
Meng-host Buildbot sendiri di VPS menjaga infrastruktur pembangunan Anda di server yang Anda kontrol, tanpa penagihan per menit, tanpa batas repositori, dan tanpa ketergantungan pada uptime penyedia CI eksternal. Arsitektur master-worker berskala dari satu worker di VPS kecil hingga puluhan worker di seluruh mesin khusus, semuanya dikoordinasikan dari satu dasbor web pusat.
Fitur utama Buildbot
Pipeline yang dikonfigurasi Python
Definisikan setiap langkah build, pemicu, dan notifikasi dalam kode Python untuk fleksibilitas penuh yang tidak dapat ditandingi oleh konfigurasi YAML deklaratif.
Arsitektur pekerja terdistribusi
Jalankan build pada sejumlah worker – container lokal, mesin jarak jauh, atau VM cloud – semuanya dikoordinasikan dari satu master.
Dashboard pembuatan web
Pantau riwayat build, progres langsung, dan status pekerja dari antarmuka web Buildbot dengan tampilan waterfall, konsol, dan grid.
Penjadwalan fleksibel
Memicu build pada commit kode, jadwal waktu, permintaan manual, atau hasil build upstream menggunakan objek penjadwal yang dapat disusun.
REST API dan pelapor
Kueri status build melalui REST API dan kirim notifikasi ke email, Slack, pemeriksaan status GitHub, atau endpoint webhook kustom apa pun.
Jalankan Buildbot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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