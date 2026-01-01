Diskon Buildbot hingga 69%

Deploy Buildbot instan.

Framework CI/CD open-source yang fleksibel untuk mengotomatiskan pembuatan, pengujian, dan deployment software di seluruh worker terdistribusi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Buildbot instan.

Pilih paket VPS untuk Buildbot

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Buildbot

Buildbot adalah kerangka kerja integrasi dan pengiriman berkelanjutan berbasis Python yang mengotomatiskan pembangunan, pengujian, dan penerapan perangkat lunak. Tidak seperti layanan CI terkelola yang berpendapat, Buildbot sepenuhnya dapat dikonfigurasi dalam kode Python — setiap pemicu, penjadwal, pembangun, dan pelapor didefinisikan secara terprogram, memberikan tim kontrol yang tepat atas alur kerja pembangunan mereka tanpa batasan skema YAML deklaratif.

Meng-host Buildbot sendiri di VPS menjaga infrastruktur pembangunan Anda di server yang Anda kontrol, tanpa penagihan per menit, tanpa batas repositori, dan tanpa ketergantungan pada uptime penyedia CI eksternal. Arsitektur master-worker berskala dari satu worker di VPS kecil hingga puluhan worker di seluruh mesin khusus, semuanya dikoordinasikan dari satu dasbor web pusat.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Buildbot

Pipeline yang dikonfigurasi Python

Definisikan setiap langkah build, pemicu, dan notifikasi dalam kode Python untuk fleksibilitas penuh yang tidak dapat ditandingi oleh konfigurasi YAML deklaratif.

Arsitektur pekerja terdistribusi

Jalankan build pada sejumlah worker – container lokal, mesin jarak jauh, atau VM cloud – semuanya dikoordinasikan dari satu master.

Dashboard pembuatan web

Pantau riwayat build, progres langsung, dan status pekerja dari antarmuka web Buildbot dengan tampilan waterfall, konsol, dan grid.

Penjadwalan fleksibel

Memicu build pada commit kode, jadwal waktu, permintaan manual, atau hasil build upstream menggunakan objek penjadwal yang dapat disusun.

REST API dan pelapor

Kueri status build melalui REST API dan kirim notifikasi ke email, Slack, pemeriksaan status GitHub, atau endpoint webhook kustom apa pun.

Jalankan Buildbot lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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