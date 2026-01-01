Buildbot adalah kerangka kerja integrasi dan pengiriman berkelanjutan berbasis Python yang mengotomatiskan pembangunan, pengujian, dan penerapan perangkat lunak. Tidak seperti layanan CI terkelola yang berpendapat, Buildbot sepenuhnya dapat dikonfigurasi dalam kode Python — setiap pemicu, penjadwal, pembangun, dan pelapor didefinisikan secara terprogram, memberikan tim kontrol yang tepat atas alur kerja pembangunan mereka tanpa batasan skema YAML deklaratif.

Meng-host Buildbot sendiri di VPS menjaga infrastruktur pembangunan Anda di server yang Anda kontrol, tanpa penagihan per menit, tanpa batas repositori, dan tanpa ketergantungan pada uptime penyedia CI eksternal. Arsitektur master-worker berskala dari satu worker di VPS kecil hingga puluhan worker di seluruh mesin khusus, semuanya dikoordinasikan dari satu dasbor web pusat.