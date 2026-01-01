JupyterLab adalah penerus modern dari Jupyter Notebook, menawarkan antarmuka multi-panel yang fleksibel yang menggabungkan notebook interaktif, terminal, editor kode, penjelajah file, dan penampil output dalam satu ruang kerja berbasis browser. Ini mendukung 40+ kernel bahasa dan terintegrasi dengan Git, database, dan penyimpanan cloud melalui ekosistem ekstensi yang kaya.

Menghosting JupyterLab di VPS memberikan ilmuwan data dan peneliti sumber daya komputasi khusus tanpa batas waktu eksekusi, tanpa batasan memori, dan tanpa reset sesi. Paket yang Anda instal, lingkungan yang dikonfigurasi, dan dataset yang di-cache tetap ada di antara sesi, menghilangkan siklus instalasi ulang yang konstan yang umum pada layanan notebook cloud.