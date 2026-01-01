Deploy JupyterLab dengan instalasi sekali klik.
IDE berbasis web generasi berikutnya untuk notebook interaktif, terminal, dan editor kode dalam lingkungan ilmu data terpadu.
Pilih paket VPS untuk JupyterLab
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan JupyterLab
JupyterLab adalah penerus modern dari Jupyter Notebook, menawarkan antarmuka multi-panel yang fleksibel yang menggabungkan notebook interaktif, terminal, editor kode, penjelajah file, dan penampil output dalam satu ruang kerja berbasis browser. Ini mendukung 40+ kernel bahasa dan terintegrasi dengan Git, database, dan penyimpanan cloud melalui ekosistem ekstensi yang kaya.
Menghosting JupyterLab di VPS memberikan ilmuwan data dan peneliti sumber daya komputasi khusus tanpa batas waktu eksekusi, tanpa batasan memori, dan tanpa reset sesi. Paket yang Anda instal, lingkungan yang dikonfigurasi, dan dataset yang di-cache tetap ada di antara sesi, menghilangkan siklus instalasi ulang yang konstan yang umum pada layanan notebook cloud.
Fitur utama JupyterLab
Terpadu Workspace
Bekerja dengan notebook, terminal, editor teks, dan peramban berkas secara bersamaan dalam antarmuka multi-panel yang dapat diatur â€“ tanpa pergantian konteks antar alat.
Kernel Multi-bahasa
Jalankan Python, R, Julia, dan 40+ kernel bahasa lainnya, beralih di antara mereka dalam sesi yang sama untuk menggunakan alat terbaik untuk setiap tugas.
Terminal Bawaan
Instal paket dengan pip atau conda, kelola repositori Git, dan jalankan perintah sistem langsung dari browser tanpa klien SSH terpisah.
Kolaborasi real-time
Bagikan sesi notebook dengan rekan tim untuk pengeditan bersamaan, memungkinkan analisis pasangan langsung dan pengembangan model kolaboratif.
Ekosistem Ekstensi
Perluas JupyterLab dengan integrasi Git, konektor database, inspektur variabel, dan alat visualisasi melalui pustaka ekstensi komunitas yang terus berkembang.
Jalankan JupyterLab lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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