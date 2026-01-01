Deploy Gotify instan.
Server notifikasi push self-hosted dengan REST API sederhana dan pengiriman WebSocket real-time.
Pilih paket VPS untuk Gotify
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gotify
Gotify adalah server notifikasi push sumber terbuka yang ringan, yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima pesan secara real time. REST API yang mudah digunakan memudahkan integrasi notifikasi dari skrip, alat pemantau, cron job, dan aplikasi tanpa bergantung pada Firebase, Pushover, atau layanan pihak ketiga lainnya. Gotify mendukung berbagai aplikasi klien dan mengatur notifikasi berdasarkan sumber dengan tingkat prioritas.
Hosting mandiri Gotify menyimpan semua data notifikasi di VPS Anda sendiri, menjamin privasi dan ketersediaan. Jejak sumber dayanya yang minimal berarti Gotify dapat berjalan dengan nyaman bersama aplikasi lain tanpa bersaing untuk memori atau CPU.
Fitur utama Gotify
Minimalis REST API
Kirim notifikasi dari script atau aplikasi apa pun dengan satu permintaan HTTP POST â€“ tidak perlu SDK dan tidak ada pengaturan yang rumit.
Real-time WebSockets
Pesan didorong secara instan ke klien yang terhubung melalui WebSocket, memastikan notifikasi muncul di perangkat Anda segera setelah dikirim.
Android dan Klien Web
Terima notifikasi di perangkat Android dengan aplikasi resmi, atau pantau pesan di browser mana pun melalui UI web bawaan.
Bantuan Multi Aplikasi
Atur notifikasi berdasarkan aplikasi sumber dengan token dan tingkat prioritas terpisah, menjaga peringatan pemantauan, cadangan, dan peristiwa CI terpisah dengan jelas.
Ekstensibilitas Plugin
Perluas Gotify dengan plugin komunitas untuk menambahkan sumber notifikasi baru, aturan penerusan, dan integrasi kustom tanpa memodifikasi server inti.
Jalankan Gotify lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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