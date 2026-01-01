Gotify adalah server notifikasi push sumber terbuka yang ringan, yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima pesan secara real time. REST API yang mudah digunakan memudahkan integrasi notifikasi dari skrip, alat pemantau, cron job, dan aplikasi tanpa bergantung pada Firebase, Pushover, atau layanan pihak ketiga lainnya. Gotify mendukung berbagai aplikasi klien dan mengatur notifikasi berdasarkan sumber dengan tingkat prioritas.

Hosting mandiri Gotify menyimpan semua data notifikasi di VPS Anda sendiri, menjamin privasi dan ketersediaan. Jejak sumber dayanya yang minimal berarti Gotify dapat berjalan dengan nyaman bersama aplikasi lain tanpa bersaing untuk memori atau CPU.