Deploy instan Jitsu.
Platform data pelanggan sumber terbuka yang menangkap event produk dan mengalirkannya ke gudang data Anda, tool marketing, dan API secara real-time.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jitsu
Jitsu adalah platform data pelanggan open-source yang dibangun untuk developer sebagai alternatif yang di-host sendiri untuk Segment. Ini menangkap event produk dan website melalui SDK native, memprosesnya dengan fungsi JavaScript tanpa server, dan meneruskan hasilnya ke gudang data, alat pemasaran, serta endpoint HTTP kustom dengan latensi di bawah satu detik.
Menghosting sendiri Jitsu di VPS Anda menjaga setiap payload event, identifikasi pelanggan, dan konfigurasi pipeline di infrastruktur Anda sendiri â€“ tanpa harga per event, tanpa batasan MTU, dan tanpa keterikatan vendor. Deployment ini menggabungkan pipeline event lengkap Jitsu (console, ingest, rotor, dan bulker) bersama dengan PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, dan Redpanda, memberi Anda CDP siap produksi dalam satu stack Compose.
Fitur utama Jitsu
Streaming event real-time
Meneruskan peristiwa yang terekam ke gudang data dan tujuan SaaS dalam hitungan detik, memberdayakan dashboard real-time, audiens, dan analitik produk.
Destinasi gudang bawaan
Memuat event langsung ke Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres, dan S3 dengan manajemen skema yang terintegrasi â€“ tidak memerlukan alat ETL terpisah.
Fungsi JavaScript
Saring, perkaya, dan bentuk ulang event menggunakan fungsi JavaScript kustom yang berjalan di sisi server sebelum event mencapai tujuan.
Konektor Sumber
Tarik data dari database, API SaaS, dan file menggunakan konektor Singer dan Airbyte untuk ingesti batch bersamaan dengan aliran real-time.
Penyimpanan profil pengguna
Kelola profil pengunjung dan pengguna terpadu di MongoDB untuk resolusi identitas lintas perangkat, segmentasi, dan kasus penggunaan personalisasi.
Self-hosted privasi
Simpan data event pelanggan, pengidentifikasi, dan PII di dalam VPS Anda sendiri â€” Jitsu tidak pernah mengirim data ke luar dan tidak menambahkan vendor pihak ketiga ke alur data Anda.
Jalankan Jitsu lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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