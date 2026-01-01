Jitsu adalah platform data pelanggan open-source yang dibangun untuk developer sebagai alternatif yang di-host sendiri untuk Segment. Ini menangkap event produk dan website melalui SDK native, memprosesnya dengan fungsi JavaScript tanpa server, dan meneruskan hasilnya ke gudang data, alat pemasaran, serta endpoint HTTP kustom dengan latensi di bawah satu detik.

Menghosting sendiri Jitsu di VPS Anda menjaga setiap payload event, identifikasi pelanggan, dan konfigurasi pipeline di infrastruktur Anda sendiri â€“ tanpa harga per event, tanpa batasan MTU, dan tanpa keterikatan vendor. Deployment ini menggabungkan pipeline event lengkap Jitsu (console, ingest, rotor, dan bulker) bersama dengan PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, dan Redpanda, memberi Anda CDP siap produksi dalam satu stack Compose.