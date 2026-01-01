OpenLIT adalah platform rekayasa AI sumber terbuka yang memberikan observabilitas full-stack pada aplikasi LLM dan AI generatif dengan satu baris instrumentasi. Ini menangkap jejak, penggunaan token, latensi, kesalahan, dan biaya di seluruh 50+ penyedia LLM, basis data vektor, GPU, dan kerangka kerja agen â€” semuanya menggunakan konvensi semantik OpenTelemetry asli, sehingga pipeline OTel yang ada berfungsi tanpa SDK kustom.

Self-hosting OpenLIT di VPS Anda sendiri menjaga konten prompt, penggunaan model, dan aktivitas kunci API pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa harga per token atau batasan kursi yang diberlakukan oleh vendor SaaS. Penyimpanan ClickHouse menangani telemetri bervolume tinggi, dan kolektor OTel yang dibundel mengekspos endpoint OTLP gRPC dan HTTP yang siap untuk SDK OpenLIT atau layanan berinstrumentasi OTel lainnya.