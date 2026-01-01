Deploy instan OpenLIT.
Platform observabilitas dan pemantauan biaya open-source berbasis OpenTelemetry untuk aplikasi LLM dan AI generatif.
Pilih paket VPS untuk OpenLIT
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenLIT
OpenLIT adalah platform rekayasa AI sumber terbuka yang memberikan observabilitas full-stack pada aplikasi LLM dan AI generatif dengan satu baris instrumentasi. Ini menangkap jejak, penggunaan token, latensi, kesalahan, dan biaya di seluruh 50+ penyedia LLM, basis data vektor, GPU, dan kerangka kerja agen â€” semuanya menggunakan konvensi semantik OpenTelemetry asli, sehingga pipeline OTel yang ada berfungsi tanpa SDK kustom.
Self-hosting OpenLIT di VPS Anda sendiri menjaga konten prompt, penggunaan model, dan aktivitas kunci API pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa harga per token atau batasan kursi yang diberlakukan oleh vendor SaaS. Penyimpanan ClickHouse menangani telemetri bervolume tinggi, dan kolektor OTel yang dibundel mengekspos endpoint OTLP gRPC dan HTTP yang siap untuk SDK OpenLIT atau layanan berinstrumentasi OTel lainnya.
Fitur utama OpenLIT
Observabilitas LLM
Tangkap prompt, penyelesaian, token, latensi, dan error di lebih dari 50 penyedia LLM dengan dua baris pengaturan SDK.
Pemantauan biaya
Lacak pengeluaran per permintaan, per model, dan per aplikasi secara real-time menggunakan penetapan harga bawaan untuk penyedia LLM utama.
OpenTelemetry asli
Menggunakan konvensi semantik OTel standar untuk AI generatif, sehingga layanan apa pun yang diinstrumentasi OTel mengirimkan data tanpa SDK vendor.
Pemantauan GPU
Kumpulkan metrik GPU NVIDIA dan AMD â€“ pemanfaatan, memori, suhu, dan konsumsi daya â€“ bersama dengan telemetri model.
Manajemen prompt dan vault
Membuat versi prompt, menjalankan eksperimen, dan menyimpan kunci API penyedia di brankas rahasia bawaan dengan akses berbasis peran.
Arena dan evaluasi
Bandingkan respons model secara berdampingan dan jalankan evaluasi otomatis untuk menilai kualitas, bias, dan halusinasi.
Jalankan OpenLIT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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