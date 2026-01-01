Deploy Apache Zeppelin instan.
Notebook berbasis web untuk analitik data interaktif dengan Spark, SQL, Scala, Python, dan R dalam satu ruang kerja kolaboratif.
Pilih paket VPS untuk Apache Zeppelin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache Zeppelin
Apache Zeppelin adalah notebook web sumber terbuka yang dibangun untuk analisis data interaktif berskala besar pada mesin seperti Apache Spark, Flink, dan Hive. Tidak seperti notebook satu bahasa, Zeppelin menggunakan arsitektur interpreter yang dapat dipasang yang memungkinkan satu catatan mencampur paragraf Scala, SQL, Python, R, dan shell terhadap data bersama, dengan hasil yang diteruskan antar bahasa melalui format tabel bawaan.
Self-hosting Zeppelin di VPS menjaga notebook, koneksi dataset, dan kredensial interpreter di dalam lingkungan Anda sendiri, menghilangkan harga per pengguna dari layanan notebook terkelola, dan memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi Spark, memori JVM, dan manajemen dependensi.
Fitur utama Apache Zeppelin
Multibahasa paragraf
Gabungkan Scala, SQL, Python, R, Markdown, dan shell dalam satu catatan menggunakan interpreter Zeppelin, dengan hasil yang dibagikan antar bahasa.
Integrasi Spark native
Terhubung ke Apache Spark siap pakai untuk pemrosesan data terdistribusi, machine learning, dan beban kerja streaming tanpa pengaturan manual.
Visualisasi bawaan
Ubah hasil SQL atau DataFrame apa pun menjadi bagan batang, garis, pai, sebar, atau pivot dengan nol kode plotting dan input formulir dinamis.
Ekosistem Interpreter
Mengkueri database JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch, dan banyak sistem lainnya melalui interpreter plug-in yang dikonfigurasi per catatan.
Notebook kolaboratif
Bagikan catatan langsung melalui URL, sematkan di dashboard, dan jadwalkan dengan cron runner bawaan untuk pelaporan otomatis.
Jalankan Apache Zeppelin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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