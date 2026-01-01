Apache Zeppelin adalah notebook web sumber terbuka yang dibangun untuk analisis data interaktif berskala besar pada mesin seperti Apache Spark, Flink, dan Hive. Tidak seperti notebook satu bahasa, Zeppelin menggunakan arsitektur interpreter yang dapat dipasang yang memungkinkan satu catatan mencampur paragraf Scala, SQL, Python, R, dan shell terhadap data bersama, dengan hasil yang diteruskan antar bahasa melalui format tabel bawaan.

Self-hosting Zeppelin di VPS menjaga notebook, koneksi dataset, dan kredensial interpreter di dalam lingkungan Anda sendiri, menghilangkan harga per pengguna dari layanan notebook terkelola, dan memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi Spark, memori JVM, dan manajemen dependensi.