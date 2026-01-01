Deploy instan Readyset.
Lapisan caching yang kompatibel dengan protokol yang berada di depan Postgres dan MySQL untuk mempercepat kueri dan meningkatkan skala lalu lintas baca.
Pilih paket VPS untuk Readyset
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Readyset
Readyset adalah cache SQL streaming parsial yang berada di antara aplikasi Anda dan database Postgres atau MySQL yang sudah ada. Ini menggunakan protokol kabel asli, sehingga aplikasi terhubung dengan driver dan string koneksi mereka saat ini â€” tanpa perubahan kode, tanpa penulisan ulang ORM, tanpa logika pembatalan cache terpisah untuk dikelola.
Di balik layar, Readyset menggunakan pemeliharaan tampilan inkremental untuk menjaga hasil kueri yang di-cache tetap terbaru saat tabel yang mendasarinya berubah, menghilangkan masalah keusangan dan cache-stampede dari cache key-value tradisional seperti Redis atau Memcached. Self-hosting pada VPS menjaga lalu lintas kueri dan data pada infrastruktur yang Anda kendalikan sekaligus menghilangkan biaya per-kueri dari layanan caching terkelola.
Fitur utama Readyset
Proxy yang wire-compatible
Berada di antara aplikasi dan Postgres atau MySQL tanpa perubahan driver, penulisan ulang ORM, atau library klien baru untuk dipelajari.
Pemeliharaan tampilan inkremental
Hasil kueri yang di-cache diperbarui secara langsung saat tabel sumber berubah, sehingga pembacaan tetap mutakhir tanpa invalidasi cache manual atau perkiraan TTL.
Eksplisit query caching
Anda memilih pernyataan SELECT mana yang akan di-cache dengan pernyataan CREATE CACHE, memberikan kontrol yang tepat atas penggunaan memori dan apa yang dipercepat.
Dashboard Grafana bawaan
Instans Grafana yang dibundel ditambah eksportir Prometheus menampilkan jumlah kueri yang di-cache, tingkat hit, dan lag replikasi sejak stack dimulai.
Peningkatan skala horizontal throughput baca
Beban kerja baca yang berat membebani memori Readyset alih-alih membebani database utama, membebaskan upstream untuk melayani penulisan dan analitik.
Kesetaraan Postgres dan MySQL
Sebuah biner tunggal mendukung kedua mesin, sehingga alur kerja caching yang sama berlaku baik aplikasi Anda berkomunikasi dengan PostgreSQL atau MySQL melalui jaringan.
Jalankan Readyset lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.