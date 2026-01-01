Readyset adalah cache SQL streaming parsial yang berada di antara aplikasi Anda dan database Postgres atau MySQL yang sudah ada. Ini menggunakan protokol kabel asli, sehingga aplikasi terhubung dengan driver dan string koneksi mereka saat ini â€” tanpa perubahan kode, tanpa penulisan ulang ORM, tanpa logika pembatalan cache terpisah untuk dikelola.

Di balik layar, Readyset menggunakan pemeliharaan tampilan inkremental untuk menjaga hasil kueri yang di-cache tetap terbaru saat tabel yang mendasarinya berubah, menghilangkan masalah keusangan dan cache-stampede dari cache key-value tradisional seperti Redis atau Memcached. Self-hosting pada VPS menjaga lalu lintas kueri dan data pada infrastruktur yang Anda kendalikan sekaligus menghilangkan biaya per-kueri dari layanan caching terkelola.