HuggingChat (Chat UI) adalah basis kode open-source di balik huggingface.co/chat, yang dibangun oleh Hugging Face sebagai front-end yang rapi dan dapat di-branding untuk model bahasa besar. Tidak seperti aplikasi chat yang terkunci vendor, ia menggunakan protokol OpenAI API, sehingga deployment yang sama dapat berkomunikasi dengan router Penyedia Inferensi Hugging Face, OpenRouter, server llama.cpp lokal, Ollama, atau endpoint lain yang kompatibel hanya dengan menukar URL dan kunci.

Menghosting sendiri di VPS Anda menjaga setiap percakapan, panggilan alat MCP, dan file yang diunggah pada infrastruktur yang Anda kendalikan, sambil tetap memberi Anda akses ke ribuan model open-source dan proprietary melalui backend inferensi mana pun yang Anda inginkan.