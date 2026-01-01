Deploy HuggingChat (Chat UI) dalam instalasi sekali klik.
Antarmuka obrolan SvelteKit sumber terbuka yang mendukung HuggingChat dan terhubung ke titik akhir model apa pun yang kompatibel dengan OpenAI.
Pilih paket VPS untuk HuggingChat (Chat UI)
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) adalah basis kode open-source di balik huggingface.co/chat, yang dibangun oleh Hugging Face sebagai front-end yang rapi dan dapat di-branding untuk model bahasa besar. Tidak seperti aplikasi chat yang terkunci vendor, ia menggunakan protokol OpenAI API, sehingga deployment yang sama dapat berkomunikasi dengan router Penyedia Inferensi Hugging Face, OpenRouter, server llama.cpp lokal, Ollama, atau endpoint lain yang kompatibel hanya dengan menukar URL dan kunci.
Menghosting sendiri di VPS Anda menjaga setiap percakapan, panggilan alat MCP, dan file yang diunggah pada infrastruktur yang Anda kendalikan, sambil tetap memberi Anda akses ke ribuan model open-source dan proprietary melalui backend inferensi mana pun yang Anda inginkan.
Fitur utama HuggingChat (Chat UI)
Router kompatibel OpenAI
Arahkan ke router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, atau URL yang kompatibel dengan OpenAI mana pun dan langsung akses katalog model lengkapnya.
Pengarahan Omni yang optimal
Router LLM bawaan secara otomatis memilih model terbaik per permintaan â€” multimodal, tool-calling, atau default â€” tanpa memperlihatkan kerumitan kepada pengguna akhir.
Pemanggilan tool MCP
Hubungkan server Model Context Protocol agar obrolan dapat menjalankan pencarian web, kode, dan alat kustom dengan hasilnya dialirkan kembali ke dalam percakapan.
Percakapan multimodal
Kirim gambar, lampiran, dan input suara ke model visi dan model bergaya Whisper yang mendukung input multimodal melalui penyedia pilihan Anda.
Riwayat obrolan persisten
MongoDB bawaan menyimpan percakapan, pengaturan, dan asisten per pengguna sehingga riwayat tetap bertahan setelah dimulai ulang dan mengikuti pengguna di seluruh perangkat.
Kustom Branding
Ganti nama aplikasi, deskripsi, dan aset untuk meluncurkan produk chat internal dengan branding lengkap untuk tim atau pelanggan Anda.
Jalankan HuggingChat (Chat UI) lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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