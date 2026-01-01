Deploy Cap instan.
Alternatif CAPTCHA sumber terbuka yang mengutamakan privasi menggunakan proof-of-work alih-alih teka-teki visual — tanpa pelacakan, tanpa cookie, tanpa panggilan eksternal.
Pilih paket VPS untuk Cap
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cap
Cap adalah alternatif CAPTCHA open-source ringan yang melindungi formulir dan API dari bot menggunakan bukti kerja daripada teka-teki visual. Alih-alih meminta pengguna untuk mengidentifikasi lampu lalu lintas atau penyeberangan jalan, Cap menjalankan tantangan SHA-256 secara diam-diam di WebAssembly — menyelesaikannya dalam milidetik untuk pengguna sungguhan, sementara membuat pengiriman otomatis secara komputasi mahal bagi bot. Tidak ada cookie yang diatur, tidak ada data perilaku yang dikumpulkan, dan tidak ada permintaan yang meninggalkan server Anda sendiri.
Self-hosting Cap di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas perlindungan bot Anda tanpa biaya per verifikasi dan tanpa ketergantungan pada layanan seperti Google reCAPTCHA atau Cloudflare Turnstile. Dashboard admin menyediakan analitik tantangan dan manajemen kunci situs.
Fitur utama Cap
Proof-of-Work Tantangan
Komputasi SHA-256 berjalan secara senyap di WebAssembly, membuat perlindungan bot tidak terlihat oleh pengguna sungguhan sekaligus meningkatkan biaya serangan otomatis.
Pelacakan Nol
Tidak ada cookie yang diatur, tidak ada sidik jari perilaku yang dikumpulkan, dan tidak ada data yang dikirim ke server pihak ketiga — sepenuhnya ramah GDPR berdasarkan desain.
Admin Dashboard
Pantau tingkat penyelesaian tantangan, kelola kunci situs, dan tinjau metrik aktivitas bot melalui dasbor analitik bawaan.
Widget Ringan
Widget sisi klien hanya ~20KB, menambahkan beban halaman yang dapat diabaikan ke situs atau aplikasi mana pun yang menyematkannya.
Desain Berbasis API
Verifikasi token tantangan sisi server melalui REST API sederhana, menjadikan Cap dapat diintegrasikan dengan bahasa atau framework apa pun.
Jalankan Cap lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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