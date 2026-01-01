Cap adalah alternatif CAPTCHA open-source ringan yang melindungi formulir dan API dari bot menggunakan bukti kerja daripada teka-teki visual. Alih-alih meminta pengguna untuk mengidentifikasi lampu lalu lintas atau penyeberangan jalan, Cap menjalankan tantangan SHA-256 secara diam-diam di WebAssembly — menyelesaikannya dalam milidetik untuk pengguna sungguhan, sementara membuat pengiriman otomatis secara komputasi mahal bagi bot. Tidak ada cookie yang diatur, tidak ada data perilaku yang dikumpulkan, dan tidak ada permintaan yang meninggalkan server Anda sendiri.

Self-hosting Cap di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas perlindungan bot Anda tanpa biaya per verifikasi dan tanpa ketergantungan pada layanan seperti Google reCAPTCHA atau Cloudflare Turnstile. Dashboard admin menyediakan analitik tantangan dan manajemen kunci situs.