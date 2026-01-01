Deploy instan GoWA.
API REST WhatsApp yang ringan dan antarmuka web yang dibuat dengan Go untuk otomatisasi pesan multi-perangkat.
Pilih paket VPS untuk GoWA
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) adalah server REST API sumber terbuka yang terhubung ke WhatsApp melalui protokol multi-perangkat. Ini menyediakan UI web yang bersih untuk mengelola sesi WhatsApp dan REST API lengkap untuk mengirim pesan, mengelola kontak, dan menangani webhook â€” semuanya dari server Anda sendiri.
Self-hosting GoWA di VPS Anda memastikan data sesi WhatsApp Anda tetap pribadi, API Anda tidak memiliki batasan kecepatan dari penyedia pihak ketiga, dan Anda mempertahankan kontrol penuh atas perutean pesan dan integrasi webhook.
Fitur utama GoWA
REST API
API HTTP lengkap untuk mengirim pesan teks, gambar, dokumen, dan lokasi secara terprogram dari bahasa atau alat apa pun.
Multi-device Support
Hubungkan beberapa akun WhatsApp ke satu instans server tanpa memerlukan koneksi telepon terpisah.
Antarmuka Web
UI web bawaan untuk pemindaian kode QR, manajemen sesi, dan pengujian panggilan API tanpa menulis kode.
Integrasi Webhook
Teruskan pesan masuk ke endpoint Anda sendiri untuk otomatisasi chatbot, integrasi CRM, atau alur kerja notifikasi.
Autentikasi dasar
Lindungi API dan web UI dengan username/password untuk mencegah akses tidak sah.
Jalankan GoWA lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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