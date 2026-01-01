GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) adalah server REST API sumber terbuka yang terhubung ke WhatsApp melalui protokol multi-perangkat. Ini menyediakan UI web yang bersih untuk mengelola sesi WhatsApp dan REST API lengkap untuk mengirim pesan, mengelola kontak, dan menangani webhook â€” semuanya dari server Anda sendiri.

Self-hosting GoWA di VPS Anda memastikan data sesi WhatsApp Anda tetap pribadi, API Anda tidak memiliki batasan kecepatan dari penyedia pihak ketiga, dan Anda mempertahankan kontrol penuh atas perutean pesan dan integrasi webhook.