Deploy Erugo instan.
Platform berbagi file mandiri dengan tautan berbagi yang ramah pengguna, perlindungan kata sandi, kontrol kedaluwarsa, dan branding kustom.
Pilih paket VPS untuk Erugo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Erugo
Erugo adalah platform berbagi file yang di-host sendiri, dibangun di atas Laravel dan Vue.js, yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima file dengan aman tanpa bergantung pada layanan penyimpanan cloud. Berbagi menggunakan URL yang mudah diingat alih-alih token acak, dan setiap transfer dapat dilindungi dengan kata sandi, dibatasi jumlah unduhannya, atau diatur untuk kedaluwarsa secara otomatis setelah tanggal atau batas waktu tertentu.
Tidak seperti layanan cloud berbasis langganan, Erugo menyimpan semua file di VPS Anda sendiri tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh paket harga. Fitur unggah balik memungkinkan tamu mengunggah file langsung ke server Anda melalui tautan undangan sekali pakai, dan branding yang dapat disesuaikan membuat antarmuka sesuai dengan organisasi atau domain pribadi Anda.
Fitur utama Erugo
Tautan berbagi yang ramah pengguna
Berbagi menggunakan URL yang mudah dibaca dan diingat alih-alih token acak, membuat tautan lebih mudah dikomunikasikan secara lisan atau tertulis.
Kata sandi dan kontrol masa berlaku
Lindungi setiap yang dibagikan dengan kata sandi, tetapkan batas jumlah unduhan, atau jadwalkan kedaluwarsa otomatis agar file tidak dapat diakses selamanya.
Pembalikan unggahan berbagi
Buat tautan undangan khusus unggah agar tamu dapat mengirimkan file langsung ke server Anda tanpa akun atau akses ke panel admin.
Notifikasi email
Terima notifikasi saat sebuah share diunduh atau saat tamu menyelesaikan unggahan balik share, tanpa perlu pemeriksaan manual.
Branding dan tema kustom
Sesuaikan logo, latar belakang, dan tema warna agar antarmuka berbagi file sesuai dengan organisasi atau merek pribadi Anda.
Jalankan Erugo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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