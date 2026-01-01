Erugo adalah platform berbagi file yang di-host sendiri, dibangun di atas Laravel dan Vue.js, yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima file dengan aman tanpa bergantung pada layanan penyimpanan cloud. Berbagi menggunakan URL yang mudah diingat alih-alih token acak, dan setiap transfer dapat dilindungi dengan kata sandi, dibatasi jumlah unduhannya, atau diatur untuk kedaluwarsa secara otomatis setelah tanggal atau batas waktu tertentu.

Tidak seperti layanan cloud berbasis langganan, Erugo menyimpan semua file di VPS Anda sendiri tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh paket harga. Fitur unggah balik memungkinkan tamu mengunggah file langsung ke server Anda melalui tautan undangan sekali pakai, dan branding yang dapat disesuaikan membuat antarmuka sesuai dengan organisasi atau domain pribadi Anda.