Mastodon adalah jejaring sosial terfederasi open-source terkemuka â€” proyek terbesar di fediverse ActivityPub, dengan ribuan instance yang dioperasikan secara independen dan puluhan juta pengguna di seluruh dunia. Tampilannya mirip platform microblogging yang familier, tetapi setiap server dimiliki, dimoderasi, dan dioperasikan oleh orang yang berbeda, dan pengguna di server mana pun dapat mengikuti dan berkomunikasi dengan pengguna di server lain.

Menjalankan instance Mastodon Anda sendiri di VPS memberi Anda rumah permanen di fediverse â€” yang sepenuhnya Anda kendalikan. Anda menetapkan aturan, memilih siapa yang dapat mendaftar, memutuskan siapa yang berfederasi dengan siapa, dan memiliki data, tanpa iklan, tanpa linimasa algoritmik, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan sewaktu-waktu.