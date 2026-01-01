Diskon Mastodon hingga 69%

Deploy instan Mastodon.

Platform microblogging terfederasi yang dihosting sendiri, yang terhubung ke jaringan global server yang dimiliki secara independen.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Mastodon.

Pilih paket VPS untuk Mastodon

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mastodon

Mastodon adalah jejaring sosial terfederasi open-source terkemuka â€” proyek terbesar di fediverse ActivityPub, dengan ribuan instance yang dioperasikan secara independen dan puluhan juta pengguna di seluruh dunia. Tampilannya mirip platform microblogging yang familier, tetapi setiap server dimiliki, dimoderasi, dan dioperasikan oleh orang yang berbeda, dan pengguna di server mana pun dapat mengikuti dan berkomunikasi dengan pengguna di server lain.

Menjalankan instance Mastodon Anda sendiri di VPS memberi Anda rumah permanen di fediverse â€” yang sepenuhnya Anda kendalikan. Anda menetapkan aturan, memilih siapa yang dapat mendaftar, memutuskan siapa yang berfederasi dengan siapa, dan memiliki data, tanpa iklan, tanpa linimasa algoritmik, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan sewaktu-waktu.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mastodon

Federasi ActivityPub

Mendukung standar W3C ActivityPub, sehingga instans Anda dapat berinteroperasi dengan setiap server Mastodon lainnya, Pleroma, Misskey, dan fediverse yang lebih luas.

Linimasa kronologis

Postingan muncul sesuai urutan pengirimannya â€“ tanpa peringkat algoritmik, tanpa iklan yang direkomendasikan, tanpa feed yang diacak ulang yang bersaing untuk mendapatkan interaksi.

Moderasi langsung ke server

Aturan komunitas yang ditentukan pemilik, peringatan konten, dan blokir tingkat instans memungkinkan Anda membangun komunitas dengan nada yang Anda inginkan.

Komposer pos kaya fitur

Hingga 500 karakter per postingan (dapat dikonfigurasi), polling, lampiran media, peringatan konten, teks alternatif, dan visibilitas yang dapat disesuaikan per postingan.

Open API dan klien

API REST dan streaming yang matang mendukung ekosistem klien seluler dan desktop yang luas, termasuk aplikasi Mastodon resmi untuk iOS dan Android.

Jalankan Mastodon lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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