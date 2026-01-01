Deploy instan Mastodon.
Platform microblogging terfederasi yang dihosting sendiri, yang terhubung ke jaringan global server yang dimiliki secara independen.
Pilih paket VPS untuk Mastodon
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mastodon
Mastodon adalah jejaring sosial terfederasi open-source terkemuka â€” proyek terbesar di fediverse ActivityPub, dengan ribuan instance yang dioperasikan secara independen dan puluhan juta pengguna di seluruh dunia. Tampilannya mirip platform microblogging yang familier, tetapi setiap server dimiliki, dimoderasi, dan dioperasikan oleh orang yang berbeda, dan pengguna di server mana pun dapat mengikuti dan berkomunikasi dengan pengguna di server lain.
Menjalankan instance Mastodon Anda sendiri di VPS memberi Anda rumah permanen di fediverse â€” yang sepenuhnya Anda kendalikan. Anda menetapkan aturan, memilih siapa yang dapat mendaftar, memutuskan siapa yang berfederasi dengan siapa, dan memiliki data, tanpa iklan, tanpa linimasa algoritmik, dan tanpa platform pihak ketiga yang dapat mengubah ketentuan sewaktu-waktu.
Fitur utama Mastodon
Federasi ActivityPub
Mendukung standar W3C ActivityPub, sehingga instans Anda dapat berinteroperasi dengan setiap server Mastodon lainnya, Pleroma, Misskey, dan fediverse yang lebih luas.
Linimasa kronologis
Postingan muncul sesuai urutan pengirimannya â€“ tanpa peringkat algoritmik, tanpa iklan yang direkomendasikan, tanpa feed yang diacak ulang yang bersaing untuk mendapatkan interaksi.
Moderasi langsung ke server
Aturan komunitas yang ditentukan pemilik, peringatan konten, dan blokir tingkat instans memungkinkan Anda membangun komunitas dengan nada yang Anda inginkan.
Komposer pos kaya fitur
Hingga 500 karakter per postingan (dapat dikonfigurasi), polling, lampiran media, peringatan konten, teks alternatif, dan visibilitas yang dapat disesuaikan per postingan.
Open API dan klien
API REST dan streaming yang matang mendukung ekosistem klien seluler dan desktop yang luas, termasuk aplikasi Mastodon resmi untuk iOS dan Android.
Jalankan Mastodon lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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