Super Productivity menyatukan manajemen tugas, pelacakan waktu, dan integrasi alat pengembang ke dalam satu aplikasi. Ini menggabungkan daftar tugas terstruktur dengan timeboxing berbasis Pomodoro, pembuatan lembar waktu otomatis, dan integrasi langsung dengan Jira, GitHub, GitLab, dan Trello, sehingga masalah yang ditugaskan mengalir ke daftar tugas Anda tanpa entri manual dan log pekerjaan disinkronkan kembali secara otomatis.

Self-hosting di VPS Anda membuat Super Productivity dapat diakses dari browser mana pun tanpa menginstal aplikasi desktop, sambil menjaga data tugas Anda, detail klien, dan pola kerja pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tanpa analitik, tanpa telemetri, dan tanpa biaya per pengguna.