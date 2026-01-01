Deploy instan Super Productivity.
Manajer tugas canggih yang menggabungkan daftar tugas, pelacakan waktu, pengatur waktu Pomodoro, dan integrasi dengan Jira, GitHub, serta GitLab dalam satu alat.
Pilih paket VPS untuk Super Productivity
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Super Productivity
Super Productivity menyatukan manajemen tugas, pelacakan waktu, dan integrasi alat pengembang ke dalam satu aplikasi. Ini menggabungkan daftar tugas terstruktur dengan timeboxing berbasis Pomodoro, pembuatan lembar waktu otomatis, dan integrasi langsung dengan Jira, GitHub, GitLab, dan Trello, sehingga masalah yang ditugaskan mengalir ke daftar tugas Anda tanpa entri manual dan log pekerjaan disinkronkan kembali secara otomatis.
Self-hosting di VPS Anda membuat Super Productivity dapat diakses dari browser mana pun tanpa menginstal aplikasi desktop, sambil menjaga data tugas Anda, detail klien, dan pola kerja pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tanpa analitik, tanpa telemetri, dan tanpa biaya per pengguna.
Fitur utama Super Productivity
Pelacakan waktu terintegrasi
Lacak waktu per tugas dengan pembuatan lembar waktu otomatis â€” ideal untuk penagihan klien, pelaporan sprint, dan memahami ke mana waktu Anda dihabiskan.
Pomodoro Timer
Dukungan teknik Pomodoro bawaan dengan interval kerja dan istirahat yang dapat dikonfigurasi, serta pengingat untuk menjaga fokus dan mencegah kelelahan.
Sinkronisasi Jira dan GitHub
Impor otomatis tiket Jira dan isu GitHub yang ditugaskan ke daftar tugas Anda dan kirim log pekerjaan kembali untuk menjaga alat proyek tetap sinkron.
Subtugas dan project
Atur pekerjaan dengan subtugas hierarkis, proyek, dan tag berkode warna agar inisiatif yang kompleks tetap terstruktur dan mudah dikelola.
Metrik Produktivitas
Melacak tugas yang telah diselesaikan, waktu fokus, dan pola harian seiring waktu agar Anda dapat mengidentifikasi hambatan alur kerja dan meningkatkan kebiasaan Anda.
Jalankan Super Productivity lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.