Deploy Dolibarr dengan instalasi instan.
Platform ERP dan CRM open-source untuk mengelola penjualan, faktur, inventaris, dan operasional bisnis.
Pilih paket VPS untuk Dolibarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dolibarr
Dolibarr adalah platform ERP dan CRM modular sumber terbuka yang mencakup seluruh spektrum operasional bisnis â€” manajemen pelanggan, penawaran, faktur, inventaris, proyek, sumber daya manusia, dan akuntansi â€” dalam satu sistem terintegrasi. Arsitektur berbasis modulnya memungkinkan Anda mengaktifkan hanya fitur-fitur yang dibutuhkan bisnis Anda, menjaga antarmuka tetap rapi seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda.
Self-hosting Dolibarr di VPS Anda berarti data keuangan, catatan pelanggan, dan dokumen bisnis Anda disimpan di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan. Tidak ada biaya lisensi per pengguna, tidak ada batasan penyimpanan yang diberlakukan vendor, dan tidak ada langganan yang diperlukan untuk membuka modul canggih â€” menjadikannya pilihan jangka panjang yang hemat biaya bagi bisnis yang berkembang yang menginginkan kepemilikan penuh atas data operasional mereka.
Fitur utama Dolibarr
CRM Terintegrasi
Lacak prospek, kelola kontak, dan pantau pipeline penjualan dari kontak pertama hingga faktur ditandatangani di satu tempat.
Penagihan dan penawaran
Buat penawaran profesional, konversikan menjadi pesanan, dan terbitkan faktur dengan pelacakan pembayaran otomatis dan pengingat.
Manajemen inventaris
Pantau tingkat stok, kelola pesanan pembelian, dan lacak pergerakan produk di seluruh gudang atau lokasi.
Proyek dan pelacakan waktu
Menugaskan tugas, mencatat waktu untuk proyek, dan mengukur profitabilitas dengan manajemen sumber daya dan anggaran bawaan.
Arsitektur modular
Aktifkan hanya modul yang bisnis Anda butuhkan saat ini, lalu aktifkan fitur tambahan saat operasi Anda berkembang.
Jalankan Dolibarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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