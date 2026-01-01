Dolibarr adalah platform ERP dan CRM modular sumber terbuka yang mencakup seluruh spektrum operasional bisnis â€” manajemen pelanggan, penawaran, faktur, inventaris, proyek, sumber daya manusia, dan akuntansi â€” dalam satu sistem terintegrasi. Arsitektur berbasis modulnya memungkinkan Anda mengaktifkan hanya fitur-fitur yang dibutuhkan bisnis Anda, menjaga antarmuka tetap rapi seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda.

Self-hosting Dolibarr di VPS Anda berarti data keuangan, catatan pelanggan, dan dokumen bisnis Anda disimpan di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan. Tidak ada biaya lisensi per pengguna, tidak ada batasan penyimpanan yang diberlakukan vendor, dan tidak ada langganan yang diperlukan untuk membuka modul canggih â€” menjadikannya pilihan jangka panjang yang hemat biaya bagi bisnis yang berkembang yang menginginkan kepemilikan penuh atas data operasional mereka.