Deploy instan Profilarr.
Alat otomatisasi yang menyinkronkan profil kualitas dan format kustom dari basis data komunitas ke instans Radarr dan Sonarr Anda.
Pilih paket VPS untuk Profilarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Profilarr
Profilarr menghubungkan instans Radarr dan Sonarr yang Anda host sendiri ke database profil kualitas dan format kustom yang dikelola komunitas, menerapkan konfigurasi yang telah teruji secara otomatis alih-alih memerlukan entri manual. Ini menggantikan berjam-jam penyesuaian per instans dengan satu operasi sinkronisasi, menjaga setiap aplikasi arr dalam tumpukan Anda selaras dengan standar komunitas terbaru.
Menghosting Profilarr sendiri bersama tumpukan media Anda berarti pembaruan profil terjadi sesuai jadwal Anda, dengan visibilitas penuh tentang apa yang berubah dan mengapa â€” tanpa bergantung pada layanan eksternal untuk mendorong konfigurasi ke aplikasi lokal Anda.
Fitur utama Profilarr
Otomatisasi sinkronisasi profil
Mengambil profil kualitas dari database komunitas jarak jauh dan menerapkannya ke Radarr dan Sonarr tanpa salin-tempel manual di seluruh instance.
Manajemen format kustom
Menyinkronkan definisi format kustom dan skor sehingga setiap instans di stack Anda menggunakan konfigurasi teruji yang sama.
Dukungan multi-instans
Mengelola beberapa instans Radarr dan Sonarr dari satu antarmuka, menjaga semuanya tetap konsisten tanpa duplikasi upaya.
Termasuk Web UI
Antarmuka berbasis browser untuk mengelola koneksi, memicu sinkronisasi, dan meninjau perubahan yang diterapkan â€” tidak memerlukan SSH atau CLI.
Konfigurasi persisten
Semua kredensial instance dan status sinkronisasi disimpan di volume Docker bernama, bertahan dari restart container dan upgrade image.
Jalankan Profilarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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