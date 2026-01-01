Profilarr menghubungkan instans Radarr dan Sonarr yang Anda host sendiri ke database profil kualitas dan format kustom yang dikelola komunitas, menerapkan konfigurasi yang telah teruji secara otomatis alih-alih memerlukan entri manual. Ini menggantikan berjam-jam penyesuaian per instans dengan satu operasi sinkronisasi, menjaga setiap aplikasi arr dalam tumpukan Anda selaras dengan standar komunitas terbaru.

Menghosting Profilarr sendiri bersama tumpukan media Anda berarti pembaruan profil terjadi sesuai jadwal Anda, dengan visibilitas penuh tentang apa yang berubah dan mengapa â€” tanpa bergantung pada layanan eksternal untuk mendorong konfigurasi ke aplikasi lokal Anda.