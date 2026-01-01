Deploy instan Inkscape.
Editor grafis vektor gratis dan open-source yang dapat diakses dari browser mana pun melalui lingkungan desktop yang di-hosting di cloud.
Pilih paket VPS untuk Inkscape
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Inkscape
Inkscape adalah editor grafis vektor open-source terkemuka untuk membuat logo, ikon, ilustrasi, dan diagram teknis dalam format SVG. Template ini menjalankan aplikasi desktop Inkscape lengkap melalui KasmVNC, sehingga dapat diakses dari browser modern mana pun tanpa perlu menginstal apa pun secara lokal.
Menghosting Inkscape di VPS memberi Anda ruang kerja desain persisten yang mengikuti Anda di berbagai perangkat. Ekstensi kustom, palet, template, dan file proyek Anda selalu tersedia, dan lingkungan tersebut diamankan di balik HTTPS dengan autentikasi kata sandi â€“ tidak memerlukan VPN atau sinkronisasi desktop.
Fitur utama Inkscape
Desktop yang dapat diakses browser
Aplikasi Inkscape lengkap berjalan di browser Anda melalui KasmVNC, memberi Anda akses ke ruang kerja desain Anda dari perangkat apa pun.
Pengeditan SVG-native
Inkscape bekerja langsung dengan geometri SVG sehingga karya seni dapat diskalakan ke resolusi apa pun tanpa kehilangan kualitas â€“ ideal untuk web dan cetak.
Pengeditan Node Tingkat Lanjut
Alat manipulasi kurva Bezier dan node yang presisi memberi Anda kontrol penuh atas jalur untuk ilustrasi detail dan pekerjaan ikon.
Ekstensi dan Skripting
Ratusan ekstensi bawaan dan komunitas memungkinkan otomatisasi, efek kustom, dan integrasi alur kerja langsung di dalam Inkscape.
Workspace Persisten
File proyek, font, palet, dan preferensi tetap ada di seluruh sesi dalam volume Docker bernama, bertahan dari restart dan pembaruan kontainer.
Jalankan Inkscape lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web