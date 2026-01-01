Inkscape adalah editor grafis vektor open-source terkemuka untuk membuat logo, ikon, ilustrasi, dan diagram teknis dalam format SVG. Template ini menjalankan aplikasi desktop Inkscape lengkap melalui KasmVNC, sehingga dapat diakses dari browser modern mana pun tanpa perlu menginstal apa pun secara lokal.

Menghosting Inkscape di VPS memberi Anda ruang kerja desain persisten yang mengikuti Anda di berbagai perangkat. Ekstensi kustom, palet, template, dan file proyek Anda selalu tersedia, dan lingkungan tersebut diamankan di balik HTTPS dengan autentikasi kata sandi â€“ tidak memerlukan VPN atau sinkronisasi desktop.