Mongo Express adalah UI web open-source yang ringan untuk MongoDB, dibuat dengan Node.js dan Bootstrap 5. Ini memungkinkan Anda terhubung ke instance MongoDB dan segera mulai menjelajahi database, koleksi, mengedit dokumen, dan menjalankan query â€” semuanya dari tab browser, tanpa memerlukan klien database lokal. Interface ini menangani operasi CRUD penuh di seluruh database, koleksi, dan dokumen individual, serta mendukung berbagai tipe data BSON lengkap sehingga dokumen ditampilkan dan diedit secara akurat.

Self-hosting Mongo Express bersama database MongoDB Anda di VPS menjaga kedua layanan tetap berada di jaringan pribadi yang sama, sehingga port database Anda tidak pernah terekspos ke internet sementara UI admin tetap dapat diakses melalui HTTPS melalui Traefik.