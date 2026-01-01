Deploy instan Mongo Express.
Antarmuka administratif berbasis web untuk MongoDB yang memungkinkan Anda menjelajahi, mengedit, dan mengelola database melalui browser.
Pilih paket VPS untuk Mongo Express
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mongo Express
Mongo Express adalah UI web open-source yang ringan untuk MongoDB, dibuat dengan Node.js dan Bootstrap 5. Ini memungkinkan Anda terhubung ke instance MongoDB dan segera mulai menjelajahi database, koleksi, mengedit dokumen, dan menjalankan query â€” semuanya dari tab browser, tanpa memerlukan klien database lokal. Interface ini menangani operasi CRUD penuh di seluruh database, koleksi, dan dokumen individual, serta mendukung berbagai tipe data BSON lengkap sehingga dokumen ditampilkan dan diedit secara akurat.
Self-hosting Mongo Express bersama database MongoDB Anda di VPS menjaga kedua layanan tetap berada di jaringan pribadi yang sama, sehingga port database Anda tidak pernah terekspos ke internet sementara UI admin tetap dapat diakses melalui HTTPS melalui Traefik.
Fitur utama Mongo Express
Operasi CRUD Lengkap
Buat, baca, perbarui, dan hapus database, koleksi, dan dokumen melalui antarmuka browser yang bersih tanpa menulis perintah shell apa pun.
Editor dokumen langsung
Edit dokumen langsung di UI dengan dukungan tipe BSON lengkap, sehingga nilai-nilai seperti ObjectId, Date, dan NumberLong ditangani dengan benar.
Koleksi impor dan ekspor
Impor dan ekspor data koleksi dalam format JSON untuk migrasi, backup, atau berbagi snapshot dataset antar lingkungan.
Manajemen Index
Melihat, membuat, dan menghapus indeks pada koleksi mana pun untuk memahami dan mengoptimalkan performa kueri tanpa meninggalkan browser.
Manajemen file GridFS
Jelajahi dan kelola file besar yang disimpan di MongoDB GridFS buckets langsung melalui UI.
Jalankan Mongo Express lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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