docassemble adalah platform sumber terbuka gratis untuk membangun wawancara terpandu berbasis web yang mengumpulkan informasi dari pengguna akhir dan menyusun dokumen, kontrak, serta formulir kustom dari jawaban tersebut. Penulis menulis logika wawancara dalam YAML, templat dokumen dalam Markdown atau DOCX, dan memperluas perilaku dengan Python â€” tanpa perlu membuat aplikasi web kustom.

Awalnya dirancang untuk organisasi bantuan hukum dan firma hukum yang mengotomatiskan penerimaan klien dan penyusunan dokumen, docassemble kini mendukung sistem pakar di seluruh kepatuhan, layanan pemerintah, dan alur kerja SDM. Self-hosting di VPS menjaga jawaban wawancara sensitif, dokumen yang dihasilkan, dan data klien tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per wawancara atau per pengguna.