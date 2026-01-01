Deploy instan docassemble.
Sistem pakar sumber terbuka untuk wawancara terpandu dan perakitan dokumen otomatis yang dibangun di atas Python, YAML, dan Markdown.
Pilih paket VPS untuk docassemble
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan docassemble
docassemble adalah platform sumber terbuka gratis untuk membangun wawancara terpandu berbasis web yang mengumpulkan informasi dari pengguna akhir dan menyusun dokumen, kontrak, serta formulir kustom dari jawaban tersebut. Penulis menulis logika wawancara dalam YAML, templat dokumen dalam Markdown atau DOCX, dan memperluas perilaku dengan Python â€” tanpa perlu membuat aplikasi web kustom.
Awalnya dirancang untuk organisasi bantuan hukum dan firma hukum yang mengotomatiskan penerimaan klien dan penyusunan dokumen, docassemble kini mendukung sistem pakar di seluruh kepatuhan, layanan pemerintah, dan alur kerja SDM. Self-hosting di VPS menjaga jawaban wawancara sensitif, dokumen yang dihasilkan, dan data klien tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per wawancara atau per pengguna.
Fitur utama docassemble
Wawancara terpandu
Buat alur pertanyaan bercabang dalam YAML yang mengumpulkan input pengguna melalui formulir web yang mudah diakses dan ramah seluler dengan logika kondisional.
Penyusunan Dokumen
Hasilkan dokumen DOCX, PDF, dan RTF yang terisi dari jawaban wawancara menggunakan template Markdown atau Word dengan pemformatan otomatis.
Ekstensibilitas Python
Beralih ke Python sepenuhnya kapan pun YAML tidak cukup â€” panggil API eksternal, jalankan perhitungan, atau integrasikan dengan sistem yang sudah ada.
Tanda Tangan Elektronik
Tangkap tanda tangan di layar sentuh dan sematkan ke dalam dokumen yang dihasilkan tanpa layanan tanda tangan elektronik pihak ketiga.
Dukungan Multibahasa
Buat satu wawancara dalam berbagai bahasa dengan alat terjemahan bawaan serta pemformatan tanggal, angka, dan mata uang yang sesuai dengan lokal.
Playground bawaan
Lingkungan pengembangan berbasis browser dengan editor kode, pengujian langsung, dan manajemen paket memungkinkan penulis untuk melakukan iterasi tanpa IDE terpisah.
Jalankan docassemble lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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