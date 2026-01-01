Deploy instan Karakeep.
Manajer bookmark mandiri dengan penandaan bertenaga AI, pencarian teks lengkap, dan pengarsipan halaman untuk tautan, catatan, dan PDF.
Pilih paket VPS untuk Karakeep
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Karakeep
Karakeep adalah pengelola bookmark self-hosted modern yang dibangun untuk pengarsipan informasi komprehensif. Selain menyimpan URL, Karakeep juga menangkap catatan, gambar, PDF, dan konten halaman lengkap dengan ekstraksi metadata otomatis. Penandaan dan peringkasan bertenaga AI â€” melalui model OpenAI atau Ollama lokal â€” secara otomatis mengatur koleksi Anda, sementara pencarian teks lengkap bertenaga Meilisearch membuat pengambilan instan bahkan dengan ribuan item yang tersimpan.
Self-hosting Karakeep di VPS Anda sendiri menjaga riwayat penelusuran dan konten yang tersimpan sepenuhnya pribadi. Tidak ada biaya per-bookmark, tidak ada kuota penyimpanan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke data Anda. Ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox serta aplikasi seluler untuk iOS dan Android menjaga semuanya tetap sinkron di semua perangkat Anda.
Fitur utama Karakeep
Pemberian Tag didukung AI
Secara otomatis menandai dan meringkas item yang disimpan menggunakan OpenAI atau model Ollama yang berjalan secara lokal â€” tidak diperlukan pengaturan manual.
Pencarian Teks Lengkap
Meilisearch mengindeks semua konten yang disimpan termasuk halaman yang diarsipkan dan PDF, sehingga Anda dapat menemukan apa pun dalam koleksi Anda dalam hitungan milidetik.
Pengarsipan Halaman dan OCR
Pertahankan seluruh konten halaman meskipun sumber asli menghilang, dan ekstrak teks yang dapat dicari dari gambar menggunakan OCR bawaan.
Browser dan Mobile Sync
Simpan bookmark dengan sekali klik dari ekstensi Chrome atau Firefox, dan akses koleksi lengkap Anda dari aplikasi iOS dan Android dengan sinkronisasi otomatis.
Impor RSS Feed
Impor konten secara otomatis dari feed RSS ke dalam koleksi yang terorganisir, menjaga basis pengetahuan Anda tetap terkini tanpa penyimpanan manual.
Jalankan Karakeep lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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