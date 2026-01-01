Karakeep adalah pengelola bookmark self-hosted modern yang dibangun untuk pengarsipan informasi komprehensif. Selain menyimpan URL, Karakeep juga menangkap catatan, gambar, PDF, dan konten halaman lengkap dengan ekstraksi metadata otomatis. Penandaan dan peringkasan bertenaga AI â€” melalui model OpenAI atau Ollama lokal â€” secara otomatis mengatur koleksi Anda, sementara pencarian teks lengkap bertenaga Meilisearch membuat pengambilan instan bahkan dengan ribuan item yang tersimpan.

Self-hosting Karakeep di VPS Anda sendiri menjaga riwayat penelusuran dan konten yang tersimpan sepenuhnya pribadi. Tidak ada biaya per-bookmark, tidak ada kuota penyimpanan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke data Anda. Ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox serta aplikasi seluler untuk iOS dan Android menjaga semuanya tetap sinkron di semua perangkat Anda.