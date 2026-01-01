Pocket ID adalah OIDC identity provider open-source yang ringan dengan perbedaan mendasar: yaitu hanya mendukung passkey untuk autentikasi, tanpa login kata sandi sama sekali. Pengguna mendaftarkan passkey sekali, menggunakan ponsel, kunci perangkat keras, atau biometrik mereka, dan dari titik itu melakukan autentikasi ke aplikasi apa pun yang terhubung dengan satu gerakan.

Self-hosting Pocket ID di VPS Anda memberi Anda lapisan single sign-on di semua layanan self-hosted Anda tanpa menjalankan platform identity yang berat. Satu container dengan penyimpanan SQLite bawaan berarti tidak ada yang perlu dipelihara, hubungkan aplikasi Anda sebagai OIDC clients dan hilangkan kata sandi dari seluruh stack self-hosted Anda.