Deploy Pocket ID dengan instalasi sekali klik.
Penyedia OIDC khusus Passkey yang menambahkan single sign-on tanpa kata sandi ke semua aplikasi Anda yang di-hosting sendiri.
Pilih paket VPS untuk Pocket ID
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pocket ID
Pocket ID adalah OIDC identity provider open-source yang ringan dengan perbedaan mendasar: yaitu hanya mendukung passkey untuk autentikasi, tanpa login kata sandi sama sekali. Pengguna mendaftarkan passkey sekali, menggunakan ponsel, kunci perangkat keras, atau biometrik mereka, dan dari titik itu melakukan autentikasi ke aplikasi apa pun yang terhubung dengan satu gerakan.
Self-hosting Pocket ID di VPS Anda memberi Anda lapisan single sign-on di semua layanan self-hosted Anda tanpa menjalankan platform identity yang berat. Satu container dengan penyimpanan SQLite bawaan berarti tidak ada yang perlu dipelihara, hubungkan aplikasi Anda sebagai OIDC clients dan hilangkan kata sandi dari seluruh stack self-hosted Anda.
Fitur utama Pocket ID
Autentikasi khusus Passkey
Autentikasi terjadi hanya melalui WebAuthn passkeys, tidak ada kata sandi yang perlu dikelola, bocor, atau diatur ulang di seluruh aplikasi yang terhubung.
Penyedia OIDC
Berfungsi sebagai penyedia OpenID Connect yang sesuai standar sehingga aplikasi apa pun yang mendukung OIDC dapat mendelegasikan autentikasi ke Pocket ID.
Portal layanan mandiri pengguna
Pengguna mengelola passkey mereka sendiri, sesi aktif, dan aplikasi yang diotorisasi melalui dashboard swalayan yang rapi.
Integrasi LDAP
Hubungkan ke LDAP atau Active Directory yang sudah ada untuk mengimpor pengguna daripada mengelola akun secara manual di Pocket ID.
Log Audit
Lacak setiap login, pendaftaran passkey, dan peristiwa otorisasi klien dengan log audit yang dapat dicari dan terintegrasi.
Jalankan Pocket ID lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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