Deploy instan OpnForm.
Pembuat formulir open-source untuk membuat formulir yang indah dan dapat disematkan dengan logika, notifikasi, dan analitik.
Pilih paket VPS untuk OpnForm
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpnForm
OpnForm adalah alternatif open-source untuk Typeform dan Google Forms, dibangun untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas data formulir dan alur pengiriman mereka. Ini menyediakan editor formulir seret dan lepas dengan logika kondisional, formulir multi-halaman, unggah file, dan berbagai jenis kolom â€” semuanya tanpa biaya per respons atau data yang keluar dari infrastruktur Anda.
Self-hosting OpnForm memberi Anda respons tanpa batas, branding kustom, dan kemampuan untuk menghubungkan pengiriman formulir langsung ke database, webhook, dan saluran notifikasi Anda sendiri. Anda menetapkan kebijakan retensi data dan mengontrol siapa yang memiliki akses ke data pengiriman, menjadikannya cocok untuk industri yang diatur dan tim yang peduli privasi.
Fitur utama OpnForm
builder drag-and-drop
Buat formulir secara visual dengan 20+ jenis kolom termasuk unggah file, tanda tangan, skala penilaian, dan grid matriks.
Logika kondisional
Tampilkan atau sembunyikan kolom berdasarkan jawaban sebelumnya untuk memandu responden melalui pertanyaan yang relevan saja.
Webhook dan notifikasi
Aktifkan webhooks dan notifikasi email pada setiap kiriman agar tim Anda diberi tahu dan sistem Anda tetap sinkron.
Dapat disematkan di mana saja
Sematkan formulir sebagai pop-up, slider, atau widget inline di website mana pun tanpa mengarahkan pengunjung menjauh dari halaman Anda.
Manajemen Respons
Lihat, filter, dan ekspor semua kiriman formulir dari dashboard bawaan dengan pencarian tingkat kolom dan ekspor CSV.
Jalankan OpnForm lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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