OpnForm adalah alternatif open-source untuk Typeform dan Google Forms, dibangun untuk tim yang menginginkan kontrol penuh atas data formulir dan alur pengiriman mereka. Ini menyediakan editor formulir seret dan lepas dengan logika kondisional, formulir multi-halaman, unggah file, dan berbagai jenis kolom â€” semuanya tanpa biaya per respons atau data yang keluar dari infrastruktur Anda.

Self-hosting OpnForm memberi Anda respons tanpa batas, branding kustom, dan kemampuan untuk menghubungkan pengiriman formulir langsung ke database, webhook, dan saluran notifikasi Anda sendiri. Anda menetapkan kebijakan retensi data dan mengontrol siapa yang memiliki akses ke data pengiriman, menjadikannya cocok untuk industri yang diatur dan tim yang peduli privasi.