Deploy instan Password Pusher.
Layanan sumber terbuka untuk berbagi kata sandi, file, dan tautan melalui URL yang dapat menghancurkan diri sendiri yang kedaluwarsa berdasarkan jumlah tampilan atau waktu.
Pilih paket VPS untuk Password Pusher
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Password Pusher
Password Pusher adalah aplikasi open-source yang menggantikan kebiasaan berbahaya mengirim kredensial melalui email atau pesan dalam bentuk teks biasa. Alih-alih mengirim rahasia secara langsung, Anda membuat URL sekali pakai yang mengirimkan payload satu kali dan kemudian menghapus dirinya sendiri berdasarkan jumlah tampilan, waktu yang berlalu, atau keduanya. Kata sandi, file, URL, dan kode QR semuanya didukung, dan setiap pengiriman dapat memerlukan frasa sandi tambahan sebelum ditampilkan.
Self-hosting Password Pusher di VPS Anda sendiri menjaga setiap rahasia tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak ada SaaS pihak ketiga yang membaca, mencatat, atau menyimpan kredensial bersama Anda, dan jejak audit lengkap tetap berada di server Anda bersama data.
Fitur utama Password Pusher
Link yang menghancurkan diri sendiri
URL sekali pakai kedaluwarsa setelah jumlah tampilan atau jendela waktu yang dikonfigurasi, sehingga rahasia tidak dapat dibaca ulang atau bocor dari kotak masuk.
Perlindungan frasa sandi
Tambahkan frasa sandi terpisah pada tautan sehingga URL yang dicegat saja tidak cukup untuk mengungkap rahasia.
File dan Kode QR
Kirim kata sandi, file, URL, dan kode QR melalui alur pengiriman yang diaudit yang sama dengan kebijakan kedaluwarsa per jenis.
Lengkap Audit Logging
Melacak pembuatan, pengambilan, dan identitas penampil untuk setiap push, dilengkapi dengan akun opsional dan autentikasi dua faktor untuk dashboard.
Kustom Branding
White-label UI dengan judul, slogan, tema, dan footer Anda sendiri untuk tim internal atau penerapan yang menghadap pelanggan.
JSON API
Integrasikan berbagi kata sandi ke dalam skrip, pipeline CI, atau alat internal melalui JSON API v2 yang terdokumentasi.
Jalankan Password Pusher lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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