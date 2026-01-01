Password Pusher adalah aplikasi open-source yang menggantikan kebiasaan berbahaya mengirim kredensial melalui email atau pesan dalam bentuk teks biasa. Alih-alih mengirim rahasia secara langsung, Anda membuat URL sekali pakai yang mengirimkan payload satu kali dan kemudian menghapus dirinya sendiri berdasarkan jumlah tampilan, waktu yang berlalu, atau keduanya. Kata sandi, file, URL, dan kode QR semuanya didukung, dan setiap pengiriman dapat memerlukan frasa sandi tambahan sebelum ditampilkan.

Self-hosting Password Pusher di VPS Anda sendiri menjaga setiap rahasia tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan â€” tidak ada SaaS pihak ketiga yang membaca, mencatat, atau menyimpan kredensial bersama Anda, dan jejak audit lengkap tetap berada di server Anda bersama data.