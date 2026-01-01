Razzia adalah platform kuis real-time open-source yang di-hosting sendiri, dirancang untuk acara langsung, pertemuan tim, dan sesi kelas. Seorang host membuat ruang permainan melalui dasbor manajer yang dilindungi kata sandi, membagikan kode ruangan kepada peserta, dan mengontrol kecepatan kuis â€” semuanya berjalan di browser modern mana pun tanpa perlu unduhan aplikasi dari peserta.

Meng-hosting Razzia sendiri di VPS Anda menjaga privasi konten kuis dan data peserta Anda, tanpa biaya per game atau ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Deployment satu kontainer yang ringan membuatnya praktis untuk acara insidental maupun aktivitas tim rutin yang berulang.