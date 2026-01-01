Deploy Razzia dengan instalasi instan.
Platform kuis real-time yang dihosting sendiri untuk menjalankan acara kuis multipemain dari VPS Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Razzia
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Razzia
Razzia adalah platform kuis real-time open-source yang di-hosting sendiri, dirancang untuk acara langsung, pertemuan tim, dan sesi kelas. Seorang host membuat ruang permainan melalui dasbor manajer yang dilindungi kata sandi, membagikan kode ruangan kepada peserta, dan mengontrol kecepatan kuis â€” semuanya berjalan di browser modern mana pun tanpa perlu unduhan aplikasi dari peserta.
Meng-hosting Razzia sendiri di VPS Anda menjaga privasi konten kuis dan data peserta Anda, tanpa biaya per game atau ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Deployment satu kontainer yang ringan membuatnya praktis untuk acara insidental maupun aktivitas tim rutin yang berulang.
Fitur utama Razzia
Real-Time Multiplayer
Gameplay langsung yang didukung WebSocket menyampaikan pertanyaan dan skor kepada semua peserta secara bersamaan tanpa lag yang terasa, bahkan di berbagai jaringan.
Tidak Perlu Aplikasi
Peserta bergabung secara instan melalui browser modern apa pun menggunakan kode ruangan â€” tanpa akun, tanpa instalasi, dan tanpa hambatan pendaftaran sebelum kuis dimulai.
Dashboard Manajer
Antarmuka /manager yang dilindungi kata sandi memberikan kendali penuh kepada host atas alur permainan â€” memulai, melanjutkan, dan mengakhiri putaran sesuai keinginan mereka.
Konten Kuis Kustom
Definisikan kuis sebagai file JSON yang disimpan di server Anda, memberi Anda kepemilikan penuh atas pertanyaan, jawaban, dan penilaian tanpa vendor lock-in.
Ruangan Serentak
Jalankan beberapa ruang game independen dari satu instans, sehingga satu deployment dapat melayani beberapa tim atau sesi secara bersamaan.
Jalankan Razzia lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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