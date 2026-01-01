Screego adalah server berbagi layar sumber terbuka yang memungkinkan tim berkolaborasi dari jarak jauh tanpa mengarahkan konten layar sensitif melalui SaaS pihak ketiga. Ini menggunakan WebRTC untuk streaming latensi rendah dan menyertakan server relai TURN sehingga koneksi berhasil melalui firewall perusahaan yang ketat dan NAT simetris â€” menghilangkan alasan paling umum mengapa berbagi layar gagal di alat lain.

Menerapkan Screego di VPS Anda sendiri memberi Anda titik akhir berbagi layar permanen di bawah kendali penuh Anda. Tidak ada batasan kapasitas rapat, tidak ada biaya langganan per host, dan tidak ada akses pihak ketiga ke konten yang dibagikan. Peserta bergabung melalui browser modern apa pun tanpa memerlukan plugin atau unduhan.