Deploy instan Screego
Server berbagi layar self-hosted dengan relai TURN bawaan untuk koneksi WebRTC yang andal melalui firewall apa pun.
Pilih paket VPS untuk Screego
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Screego
Screego adalah server berbagi layar sumber terbuka yang memungkinkan tim berkolaborasi dari jarak jauh tanpa mengarahkan konten layar sensitif melalui SaaS pihak ketiga. Ini menggunakan WebRTC untuk streaming latensi rendah dan menyertakan server relai TURN sehingga koneksi berhasil melalui firewall perusahaan yang ketat dan NAT simetris â€” menghilangkan alasan paling umum mengapa berbagi layar gagal di alat lain.
Menerapkan Screego di VPS Anda sendiri memberi Anda titik akhir berbagi layar permanen di bawah kendali penuh Anda. Tidak ada batasan kapasitas rapat, tidak ada biaya langganan per host, dan tidak ada akses pihak ketiga ke konten yang dibagikan. Peserta bergabung melalui browser modern apa pun tanpa memerlukan plugin atau unduhan.
Fitur utama Screego
Relay TURN Bawaan
Screego dilengkapi dengan server TURN/STUN sehingga koneksi WebRTC berhasil melalui firewall perusahaan dan NAT simetris tanpa memerlukan layanan relai eksternal.
Bergabung Tanpa Plugin
Penonton bergabung ke ruangan melalui tautan yang dibagikan di browser modern mana pun â€“ tanpa ekstensi, unduhan klien, atau pendaftaran akun yang diperlukan.
Banyak ruangan bersamaan
Jalankan berapa pun jumlah sesi berbagi layar independen secara bersamaan, masing-masing dengan tautan undangan dan aliran terpisah.
Tanpa Batasan Kapasitas
Selenggarakan sesi tanpa batas dengan peserta tanpa batas â€” kapasitas ditentukan oleh sumber daya VPS Anda, bukan tingkatan harga.
Prometheus Metrics
Ekspos endpoint /metrics untuk scraping Prometheus guna melacak ruang aktif, koneksi TURN, dan bandwidth relay seiring waktu.
Jalankan Screego lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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