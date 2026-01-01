Diskon Swing Music hingga 69%

Deploy instan Swing Music.

Server streaming musik self-hosted dengan antarmuka ala Spotify untuk koleksi audio pribadi Anda, daily mix, lirik, dan dukungan FLAC.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Swing Music.

Pilih paket VPS untuk Swing Music

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Swing Music

Swing Music menghadirkan pengalaman streaming berkualitas tinggi untuk koleksi audio pribadi Anda, layaknya layanan komersial â€“ tanpa biaya langganan, batasan lisensi, atau kompresi audio. Aplikasi ini otomatis memindai folder musik Anda, mengekstrak metadata, dan mengatur semuanya berdasarkan artis, album, dan genre melalui antarmuka web yang rapi, yang mencakup sampul album, tampilan lirik, dan mix harian yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat mendengarkan Anda.

Self-hosting di VPS Anda memungkinkan Anda mengakses perpustakaan Anda dari mana saja dengan andal, tanpa bergantung pada kecepatan upload rumah atau IP dinamis. Format FLAC dan lossless dapat diputar secara native sehingga kualitas audio Anda tidak pernah terganggu, dan profil multi-pengguna berarti seluruh keluarga dapat berbagi satu perpustakaan, dengan setiap anggota memiliki riwayat mendengarkan yang terpisah.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Swing Music

Streaming audio lossless

Mengalirkan FLAC dan format lossless lainnya secara native tanpa transkoding atau kompresi, menjaga kualitas audio penuh dari rekaman Anda.

Mix harian

Menghasilkan playlist yang dipersonalisasi dari riwayat mendengarkan Anda, menampilkan album yang belum Anda putar baru-baru ini, dan menjaga library Anda tetap segar.

Tampilan Lirik

Menampilkan lirik yang tersinkronisasi selama pemutaran agar Anda dapat mengikuti tanpa beralih ke aplikasi atau tab browser terpisah.

Scrobbling Last.fm

Mencatat setiap lagu yang Anda putar ke Last.fm secara otomatis, menjaga statistik pendengaran dan rekomendasi musik Anda tetap terbaru.

Profil multi-pengguna

Setiap pengguna mempertahankan riwayat mendengarkan, favorit, dan rekomendasi masing-masing sambil berbagi perpustakaan musik yang sama di server.

Jalankan Swing Music lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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