Deploy instan Swing Music.
Server streaming musik self-hosted dengan antarmuka ala Spotify untuk koleksi audio pribadi Anda, daily mix, lirik, dan dukungan FLAC.
Pilih paket VPS untuk Swing Music
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Swing Music
Swing Music menghadirkan pengalaman streaming berkualitas tinggi untuk koleksi audio pribadi Anda, layaknya layanan komersial â€“ tanpa biaya langganan, batasan lisensi, atau kompresi audio. Aplikasi ini otomatis memindai folder musik Anda, mengekstrak metadata, dan mengatur semuanya berdasarkan artis, album, dan genre melalui antarmuka web yang rapi, yang mencakup sampul album, tampilan lirik, dan mix harian yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat mendengarkan Anda.
Self-hosting di VPS Anda memungkinkan Anda mengakses perpustakaan Anda dari mana saja dengan andal, tanpa bergantung pada kecepatan upload rumah atau IP dinamis. Format FLAC dan lossless dapat diputar secara native sehingga kualitas audio Anda tidak pernah terganggu, dan profil multi-pengguna berarti seluruh keluarga dapat berbagi satu perpustakaan, dengan setiap anggota memiliki riwayat mendengarkan yang terpisah.
Fitur utama Swing Music
Streaming audio lossless
Mengalirkan FLAC dan format lossless lainnya secara native tanpa transkoding atau kompresi, menjaga kualitas audio penuh dari rekaman Anda.
Mix harian
Menghasilkan playlist yang dipersonalisasi dari riwayat mendengarkan Anda, menampilkan album yang belum Anda putar baru-baru ini, dan menjaga library Anda tetap segar.
Tampilan Lirik
Menampilkan lirik yang tersinkronisasi selama pemutaran agar Anda dapat mengikuti tanpa beralih ke aplikasi atau tab browser terpisah.
Scrobbling Last.fm
Mencatat setiap lagu yang Anda putar ke Last.fm secara otomatis, menjaga statistik pendengaran dan rekomendasi musik Anda tetap terbaru.
Profil multi-pengguna
Setiap pengguna mempertahankan riwayat mendengarkan, favorit, dan rekomendasi masing-masing sambil berbagi perpustakaan musik yang sama di server.
Jalankan Swing Music lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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