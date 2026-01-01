Swing Music menghadirkan pengalaman streaming berkualitas tinggi untuk koleksi audio pribadi Anda, layaknya layanan komersial â€“ tanpa biaya langganan, batasan lisensi, atau kompresi audio. Aplikasi ini otomatis memindai folder musik Anda, mengekstrak metadata, dan mengatur semuanya berdasarkan artis, album, dan genre melalui antarmuka web yang rapi, yang mencakup sampul album, tampilan lirik, dan mix harian yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat mendengarkan Anda.

Self-hosting di VPS Anda memungkinkan Anda mengakses perpustakaan Anda dari mana saja dengan andal, tanpa bergantung pada kecepatan upload rumah atau IP dinamis. Format FLAC dan lossless dapat diputar secara native sehingga kualitas audio Anda tidak pernah terganggu, dan profil multi-pengguna berarti seluruh keluarga dapat berbagi satu perpustakaan, dengan setiap anggota memiliki riwayat mendengarkan yang terpisah.