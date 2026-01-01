Deploy Baserow dengan instalasi sekali klik.
Database tanpa kode sumber terbuka dan alternatif Airtable untuk membangun spreadsheet kolaboratif, alur kerja, dan alat internal.
Pilih paket VPS untuk Baserow
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Baserow
Baserow adalah platform no-code open-source yang memungkinkan tim membangun database kolaboratif, tool internal, dan alur kerja otomatis melalui antarmuka spreadsheet yang familiar — tanpa SQL, tanpa pengaturan infrastruktur, dan tanpa harga per-record. Tabel, tipe field yang kaya, tampilan, formulir, dan REST API menjadikannya alternatif Airtable yang praktis untuk tim produk, operasional, pemasaran, dan engineering.
Self-hosting Baserow di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelanggan, pelacak proyek, data CRM, dan respons formulir tetap berada di dalam infrastruktur Anda alih-alih database vendor SaaS. Anda mengontrol batas penyimpanan, retensi, integrasi, dan akses — dan Anda menghindari biaya per-kursi yang meningkat seiring ukuran tim saat penggunaan Anda bertambah.
Fitur utama Baserow
Spreadsheet UI
Edit data melalui antarmuka tabel yang familier dengan pengurutan, pemfilteran, pengelompokan, dan pengeditan sel secara langsung yang terasa seperti Excel atau Google Sheets.
Jenis Bidang Kaya
Gabungkan teks, angka, tanggal, pilihan tunggal dan ganda, formula, lampiran file, tautan antar tabel, dan bidang pencarian dalam satu skema.
Beberapa tampilan
Visualisasikan tabel yang sama sebagai grid, papan kanban, kalender, galeri, atau formulir untuk mendukung alur kerja tim yang berbeda tanpa menduplikasi data.
Formulir dan berbagi
Publikasikan formulir publik yang menulis langsung ke tabel Anda dan bagikan tampilan hanya-baca atau yang dapat diedit dengan kolaborator di luar ruang kerja Anda.
REST API dan webhooks
Setiap tabel menyediakan API REST berjenis dan pemicu webhook, memungkinkan Anda mengintegrasikan Baserow dengan aplikasi kustom, otomatisasi, dan alat BI.
Jalankan Baserow lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.