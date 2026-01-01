Baserow adalah platform no-code open-source yang memungkinkan tim membangun database kolaboratif, tool internal, dan alur kerja otomatis melalui antarmuka spreadsheet yang familiar — tanpa SQL, tanpa pengaturan infrastruktur, dan tanpa harga per-record. Tabel, tipe field yang kaya, tampilan, formulir, dan REST API menjadikannya alternatif Airtable yang praktis untuk tim produk, operasional, pemasaran, dan engineering.

Self-hosting Baserow di VPS Anda sendiri menjaga catatan pelanggan, pelacak proyek, data CRM, dan respons formulir tetap berada di dalam infrastruktur Anda alih-alih database vendor SaaS. Anda mengontrol batas penyimpanan, retensi, integrasi, dan akses — dan Anda menghindari biaya per-kursi yang meningkat seiring ukuran tim saat penggunaan Anda bertambah.