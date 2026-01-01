Zulip adalah platform chat tim open-source yang canggih yang mengatur setiap percakapan ke dalam topik di dalam channel, sehingga secara fundamental berbeda dari alat chat yang menggunakan channel datar. Alih-alih aliran pesan yang tidak terpilah, setiap percakapan termasuk dalam topik yang dinamai â€” memungkinkan anggota tim untuk mengikuti secara selektif, merespons secara asinkron, dan menemukan keputusan masa lalu tanpa perlu menggulir tanpa henti.

Self-hosting Zulip di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda kendali penuh atas data komunikasi, riwayat pesan, dan integrasi. Zulip mendukung lebih dari 100 integrasi dengan alat pengembangan dan produktivitas, serta menyediakan aplikasi seluler dan desktop native untuk semua platform utama.