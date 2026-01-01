Deploy Zulip instan.
Platform obrolan tim open-source dengan utas topik terorganisir, dibangun untuk komunikasi tim yang terfokus dan asinkron.
Pilih paket VPS untuk Zulip
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zulip
Zulip adalah platform chat tim open-source yang canggih yang mengatur setiap percakapan ke dalam topik di dalam channel, sehingga secara fundamental berbeda dari alat chat yang menggunakan channel datar. Alih-alih aliran pesan yang tidak terpilah, setiap percakapan termasuk dalam topik yang dinamai â€” memungkinkan anggota tim untuk mengikuti secara selektif, merespons secara asinkron, dan menemukan keputusan masa lalu tanpa perlu menggulir tanpa henti.
Self-hosting Zulip di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda kendali penuh atas data komunikasi, riwayat pesan, dan integrasi. Zulip mendukung lebih dari 100 integrasi dengan alat pengembangan dan produktivitas, serta menyediakan aplikasi seluler dan desktop native untuk semua platform utama.
Fitur utama Zulip
Utas topik
Setiap pesan termasuk dalam topik bernama di dalam channel, menjaga percakapan tetap teratur dan mudah diikuti bahkan di tim dengan volume tinggi.
Pencarian teks lengkap yang canggih
Cari di seluruh riwayat pesan, termasuk file dan tautan, untuk langsung menemukan percakapan atau keputusan sebelumnya.
100+ integrasi
Integrasi native dengan GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry, dan lainnya membawa konteks langsung ke channel tim Anda.
Aplikasi native
Aplikasi seluler untuk iOS dan Android, ditambah aplikasi desktop untuk Windows, macOS, dan Linux, menjaga tim Anda tetap terhubung di setiap perangkat.
Alur kerja berbasis keyboard
Pintasan keyboard yang komprehensif dan antarmuka bebas gangguan memungkinkan pengguna tingkat lanjut untuk menavigasi dan membalas pesan sepenuhnya tanpa mouse.
Jalankan Zulip lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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