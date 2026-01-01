Deploy instan Cloudreve.
Platform penyimpanan cloud self-hosted dengan berbagi file, pratinjau online, dan dukungan multi-pengguna di bawah kendali penuh Anda.
Pilih paket VPS untuk Cloudreve
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cloudreve
Cloudreve adalah platform penyimpanan cloud open-source yang di-hosting sendiri dengan lebih dari 27.000 bintang GitHub, dibangun untuk memberikan individu dan tim drive cloud pribadi yang sepenuhnya mereka kontrol. Ini memberikan pengalaman yang rapi, ala Google Drive — unggah seret-dan-lepas, tautan yang dapat dibagikan, pratinjau media online, dan integrasi desktop WebDAV — sambil menyimpan setiap file di infrastruktur yang Anda miliki.
Tidak seperti layanan penyimpanan cloud komersial, Cloudreve tidak membebankan biaya per pengguna, tidak ada pemindaian file, dan tidak ada batasan penyimpanan di luar kapasitas disk VPS Anda. Ini mendukung beberapa backend penyimpanan termasuk disk lokal, layanan yang kompatibel dengan S3, OneDrive, dan Google Drive, memungkinkan Anda menyatukan penyimpanan yang berbeda di bawah satu titik akses. Penyebaran ini memasangkan Cloudreve dengan PostgreSQL dan Redis untuk penyimpanan metadata yang andal dan penjelajahan file yang cepat.
Fitur utama Cloudreve
Beberapa backend penyimpanan
Hubungkan disk lokal, bucket yang kompatibel dengan S3, OneDrive, atau Google Drive dan kelola semua penyimpanan dari satu antarmuka terpadu.
Berbagi file yang aman
Buat tautan berbagi dengan perlindungan kata sandi opsional, tanggal kedaluwarsa, dan batas unduhan untuk mengontrol siapa yang mengakses apa.
Pratinjau media online
Pratinjau gambar, video, audio, dokumen, dan file kode langsung di browser tanpa mengunduh.
Akses desktop WebDAV
Pasang Cloudreve sebagai drive jaringan di Windows, macOS, atau Linux untuk integrasi sistem file asli tanpa perangkat lunak tambahan.
Multi-user dengan kuota
Buat akun pengguna dengan kuota penyimpanan individual dan tingkat izin untuk keluarga, tim, atau klien.
Jalankan Cloudreve lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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