Cloudreve adalah platform penyimpanan cloud open-source yang di-hosting sendiri dengan lebih dari 27.000 bintang GitHub, dibangun untuk memberikan individu dan tim drive cloud pribadi yang sepenuhnya mereka kontrol. Ini memberikan pengalaman yang rapi, ala Google Drive — unggah seret-dan-lepas, tautan yang dapat dibagikan, pratinjau media online, dan integrasi desktop WebDAV — sambil menyimpan setiap file di infrastruktur yang Anda miliki.

Tidak seperti layanan penyimpanan cloud komersial, Cloudreve tidak membebankan biaya per pengguna, tidak ada pemindaian file, dan tidak ada batasan penyimpanan di luar kapasitas disk VPS Anda. Ini mendukung beberapa backend penyimpanan termasuk disk lokal, layanan yang kompatibel dengan S3, OneDrive, dan Google Drive, memungkinkan Anda menyatukan penyimpanan yang berbeda di bawah satu titik akses. Penyebaran ini memasangkan Cloudreve dengan PostgreSQL dan Redis untuk penyimpanan metadata yang andal dan penjelajahan file yang cepat.