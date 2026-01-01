Kimai adalah aplikasi time tracker open-source yang memberikan cara andal bagi freelancer, agensi, dan bisnis untuk mencatat jam kerja yang dapat ditagihkan, mengelola proyek klien, dan membuat faktur yang akurat. Dengan web interface yang simpel, dukungan multi-pengguna, dan izin berbasis peran, aplikasi ini dapat diskalakan dari seorang pengembang tunggal yang melacak waktunya sendiri hingga agensi yang mengoordinasikan puluhan anggota tim di berbagai klien.

Tidak seperti alat pelacak waktu SaaS yang membebankan biaya per pengguna, menghosting sendiri Kimai di VPS Anda berarti tidak ada biaya langganan berulang dan kepemilikan penuh atas catatan waktu dan data penagihan Anda. Template ini sudah dilengkapi MySQL untuk penyimpanan data yang stabil dan siap produksi.