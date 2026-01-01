Deploy instan Kimai.
Platform time tracker gratis dan open-source untuk freelancer, agensi, dan tim untuk mencatat jam kerja yang bisa ditagihkan dan membuat invoice.
Pilih paket VPS untuk Kimai
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kimai
Kimai adalah aplikasi time tracker open-source yang memberikan cara andal bagi freelancer, agensi, dan bisnis untuk mencatat jam kerja yang dapat ditagihkan, mengelola proyek klien, dan membuat faktur yang akurat. Dengan web interface yang simpel, dukungan multi-pengguna, dan izin berbasis peran, aplikasi ini dapat diskalakan dari seorang pengembang tunggal yang melacak waktunya sendiri hingga agensi yang mengoordinasikan puluhan anggota tim di berbagai klien.
Tidak seperti alat pelacak waktu SaaS yang membebankan biaya per pengguna, menghosting sendiri Kimai di VPS Anda berarti tidak ada biaya langganan berulang dan kepemilikan penuh atas catatan waktu dan data penagihan Anda. Template ini sudah dilengkapi MySQL untuk penyimpanan data yang stabil dan siap produksi.
Fitur utama Kimai
Pelacakan jam yang dapat ditagih
Mulai dan hentikan timer atau masukkan jam secara manual untuk klien, proyek, atau aktivitas apa pun demi catatan penagihan yang akurat.
Pembuatan faktur
Buat faktur langsung dari entri waktu yang dilacak tanpa mengekspor ke alat terpisah.
Pelaporan Terperinci
Saring laporan berdasarkan pengguna, proyek, klien, atau rentang tanggal untuk memahami penggunaan dan mendukung penagihan klien.
Ekstensibilitas Plugin
Perluas Kimai dengan plugin komunitas untuk alur kerja kustom, integrasi, dan format ekspor tambahan.
Jalankan Kimai lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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