Deploy instan Snipe-IT.
Manajemen aset IT sumber terbuka gratis untuk melacak hardware, lisensi software, dan depresiasi di seluruh organisasi Anda.
Pilih paket VPS untuk Snipe-IT
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Snipe-IT
Snipe-IT adalah sistem manajemen aset IT open-source yang canggih yang dibangun di atas Laravel yang membantu organisasi melacak aset perangkat keras, lisensi perangkat lunak, aksesori, dan barang habis pakai sepanjang siklus hidupnya. Dengan lebih dari 13.000 bintang GitHub, ia menyediakan fitur tingkat perusahaan termasuk alur kerja check-in/check-out, pelacakan depresiasi, manajemen garansi, dan pelaporan komprehensif â€” semuanya tanpa biaya lisensi yang mahal.
Self-hosting Snipe-IT di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data aset dan lisensi yang sensitif tanpa biaya per pengguna atau per aset yang berulang. Penerapan yang didukung MariaDB dapat diskalakan dari tim kecil hingga perusahaan besar, menangani ribuan aset sambil mempertahankan kueri cepat untuk pemindaian barcode, pelaporan, dan integrasi REST API.
Fitur utama Snipe-IT
Check-in/Check-out Aset
Lacak dengan tepat siapa yang memiliki aset apa kapan saja dengan alur kerja check-in dan check-out yang efisien serta notifikasi email otomatis.
Manajemen Lisensi
Kelola kunci lisensi perangkat lunak, jumlah kursi, dan tanggal perpanjangan untuk menjaga kepatuhan dan mencegah lisensi berlebihan atau kurang.
Pelacakan penyusutan
Hitung penyusutan aset menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun untuk pelaporan keuangan dan akuntansi yang akurat.
Barcode dan Kode QR
Buat dan pindai kode batang atau kode QR untuk setiap aset, memungkinkan audit fisik yang cepat dan manajemen inventaris yang ramah seluler.
REST API dan pelaporan
Ekspor data ke CSV atau Excel dan integrasikan dengan sistem eksternal melalui REST API lengkap untuk otomatisasi dan alur kerja business intelligence.
Jalankan Snipe-IT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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