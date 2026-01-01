Snipe-IT adalah sistem manajemen aset IT open-source yang canggih yang dibangun di atas Laravel yang membantu organisasi melacak aset perangkat keras, lisensi perangkat lunak, aksesori, dan barang habis pakai sepanjang siklus hidupnya. Dengan lebih dari 13.000 bintang GitHub, ia menyediakan fitur tingkat perusahaan termasuk alur kerja check-in/check-out, pelacakan depresiasi, manajemen garansi, dan pelaporan komprehensif â€” semuanya tanpa biaya lisensi yang mahal.

Self-hosting Snipe-IT di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas data aset dan lisensi yang sensitif tanpa biaya per pengguna atau per aset yang berulang. Penerapan yang didukung MariaDB dapat diskalakan dari tim kecil hingga perusahaan besar, menangani ribuan aset sambil mempertahankan kueri cepat untuk pemindaian barcode, pelaporan, dan integrasi REST API.