Deploy instan Ubooquity.
Self-hosted server rumah untuk ebook dan komik dengan pembaca web yang bersih dan OPDS feed untuk aplikasi mobile.
Pilih paket VPS untuk Ubooquity
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ubooquity
Ubooquity adalah server rumah lintas platform gratis untuk ebook, komik, majalah, dan PDF. Ini memindai folder library Anda, menghasilkan thumbnail dan metadata yang dapat dijelajahi, dan menyajikan semuanya melalui web reader yang bersih yang menangani EPUB, CBZ, CBR, PDF, dan lainnya â€” ditambah feed OPDS untuk aplikasi membaca mobile yang lebih menyukai UI mereka sendiri.
Self-hosting Ubooquity di VPS menjaga library bacaan Anda tetap pribadi dan selalu tersedia, dengan dukungan multi-user, kontrol akses berbasis peran, dan comic reader berbasis browser bawaan yang dioptimalkan untuk membalik halaman layar penuh di desktop, tablet, dan ponsel.
Fitur utama Ubooquity
Ebook, komik, dan PDF
Perpustakaan tunggal yang menggabungkan ebook (EPUB), komik (CBZ, CBR), dan dokumen PDF, masing-masing dengan pembaca dan penampil yang sesuai format.
Pembaca komik di browser
Pembaca komik membalik halaman layar penuh dengan mode dua halaman, zoom, dan bookmark â€” dibuat khusus untuk komik dan manga.
OPDS feed untuk aplikasi mobile
Endpoint OPDS yang sesuai standar terintegrasi dengan aplikasi membaca iOS dan Android seperti Chunky, Marvin, Aldiko, dan lainnya.
Kontrol akses multi-pengguna
Akun per pengguna dengan izin berbasis peran memungkinkan rumah tangga berbagi perpustakaan sambil menjaga daftar bacaan, progres, dan akses yang disesuaikan untuk setiap anggota.
Pemindaian perpustakaan otomatis
Pemindai latar belakang mengambil file baru saat Anda menambahkannya ke volume pustaka, menyegarkan metadata dan gambar mini tanpa intervensi manual.
Jalankan Ubooquity lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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