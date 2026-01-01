Ubooquity adalah server rumah lintas platform gratis untuk ebook, komik, majalah, dan PDF. Ini memindai folder library Anda, menghasilkan thumbnail dan metadata yang dapat dijelajahi, dan menyajikan semuanya melalui web reader yang bersih yang menangani EPUB, CBZ, CBR, PDF, dan lainnya â€” ditambah feed OPDS untuk aplikasi membaca mobile yang lebih menyukai UI mereka sendiri.

Self-hosting Ubooquity di VPS menjaga library bacaan Anda tetap pribadi dan selalu tersedia, dengan dukungan multi-user, kontrol akses berbasis peran, dan comic reader berbasis browser bawaan yang dioptimalkan untuk membalik halaman layar penuh di desktop, tablet, dan ponsel.