Deploy Ente instan.
Terenkripsi ujung ke ujung, pencadangan foto dan video open-source dengan album bersama dan machine learning di perangkat.
Pilih paket VPS untuk Ente
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Ente
Ente adalah layanan foto dan video yang sepenuhnya open-source, terenkripsi end-to-end yang mengutamakan privasi. Setiap file dienkripsi di perangkat Anda sebelum menyentuh server, sehingga hanya Anda dan orang-orang yang Anda undang secara eksplisit yang dapat melihat kenangan Anda.
Self-hosting Ente di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas database dasar dan penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, sambil tetap menggunakan klien web, seluler, dan desktop yang sama canggihnya yang digunakan oleh layanan publik. Album keluarga, tautan publik, pengenalan wajah di perangkat, dan penyimpanan tak terbatas semuanya tetap di bawah kendali Anda alih-alih pihak ketiga.
Fitur utama Ente
Enkripsi end-to-end
Setiap foto dan video dienkripsi di perangkat Anda menggunakan primitif yang diaudit secara kriptografis sebelum diunggah, sehingga baik server maupun orang lain tidak dapat membaca pustaka Anda.
Klien lintas platform
Aplikasi iOS dan Android native, aplikasi desktop untuk macOS, Windows, dan Linux, ditambah aplikasi web menjaga perpustakaan Anda tetap dapat diakses di mana saja dengan pencadangan otomatis di latar belakang.
Album keluarga berbagi
Buat album yang dibagikan dengan anggota keluarga atau kirim link publik dengan kata sandi dan tanggal kedaluwarsa opsional, semuanya tanpa mengekspos file yang mendasarinya dalam bentuk plaintext.
Pengenalan wajah di perangkat
Machine learning berjalan sepenuhnya di sisi klien untuk mengelompokkan orang, mendeteksi objek, dan mendukung pencarian semantik tanpa pernah mengirimkan data yang tidak terenkripsi ke server.
Storage S3-kompatibel
MinIO bucket bawaan menyimpan objek secara lokal di VPS dan dapat diganti dengan Backblaze B2, Wasabi, atau penyedia yang kompatibel dengan S3 mana pun saat perpustakaan bertambah besar.
Klien open source
Setiap komponen, termasuk aplikasi seluler dan desktop, kode sumbernya tersedia dan dapat diaudit secara independen sehingga Anda dapat memverifikasi kriptografi tersebut sendiri.
Jalankan Ente lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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