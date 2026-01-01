Ente adalah layanan foto dan video yang sepenuhnya open-source, terenkripsi end-to-end yang mengutamakan privasi. Setiap file dienkripsi di perangkat Anda sebelum menyentuh server, sehingga hanya Anda dan orang-orang yang Anda undang secara eksplisit yang dapat melihat kenangan Anda.

Self-hosting Ente di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas database dasar dan penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, sambil tetap menggunakan klien web, seluler, dan desktop yang sama canggihnya yang digunakan oleh layanan publik. Album keluarga, tautan publik, pengenalan wajah di perangkat, dan penyimpanan tak terbatas semuanya tetap di bawah kendali Anda alih-alih pihak ketiga.