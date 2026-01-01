Jump adalah halaman awal (startpage) dan monitor status real-time yang ringan, di-host sendiri, dirancang untuk menjaga semua tautan penting Anda tetap terorganisir di satu tempat. Dibangun dengan PHP dan disajikan sebagai satu container Docker, memuat dengan cepat, tetap aman, dan tidak memerlukan database atau dependensi eksternal untuk berjalan. Situs dapat didefinisikan secara manual melalui file JSON, ditemukan secara otomatis dari container Docker yang berjalan, atau kombinasi keduanya.

Jump mendukung gambar latar belakang kustom dan integrasi Unsplash, tampilan multi-bahasa, kategorisasi situs berbasis tag, pencarian berbasis keyboard dengan mesin pencari yang dapat dikonfigurasi, dan integrasi Open Weather Map opsional untuk waktu dan cuaca lokal. Desainnya yang bersih dan responsif beradaptasi dengan desktop dan seluler, memungkinkan Anda mengakses layanan yang di-bookmark dengan sekali klik dari perangkat mana pun.