Deploy instan Jump
Halaman awal yang di-hosting sendiri dan halaman status real-time yang memberi Anda akses instan ke semua situs favorit Anda dari satu dashboard yang stylish.
Pilih paket VPS untuk Jump
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jump
Jump adalah halaman awal (startpage) dan monitor status real-time yang ringan, di-host sendiri, dirancang untuk menjaga semua tautan penting Anda tetap terorganisir di satu tempat. Dibangun dengan PHP dan disajikan sebagai satu container Docker, memuat dengan cepat, tetap aman, dan tidak memerlukan database atau dependensi eksternal untuk berjalan. Situs dapat didefinisikan secara manual melalui file JSON, ditemukan secara otomatis dari container Docker yang berjalan, atau kombinasi keduanya.
Jump mendukung gambar latar belakang kustom dan integrasi Unsplash, tampilan multi-bahasa, kategorisasi situs berbasis tag, pencarian berbasis keyboard dengan mesin pencari yang dapat dikonfigurasi, dan integrasi Open Weather Map opsional untuk waktu dan cuaca lokal. Desainnya yang bersih dan responsif beradaptasi dengan desktop dan seluler, memungkinkan Anda mengakses layanan yang di-bookmark dengan sekali klik dari perangkat mana pun.
Fitur utama Jump
Pemantauan Status Real-Time
Jump memeriksa ketersediaan setiap situs di dashboard Anda dan menampilkan indikator status langsung agar Anda langsung tahu jika ada layanan yang tidak berfungsi.
Docker Auto-Discovery
Secara otomatis mencantumkan Docker containers yang sedang berjalan sebagai entri dashboard menggunakan label container, menjaga startpage Anda tetap sinkron dengan infrastruktur Anda tanpa pembaruan manual.
Pengorganisasian Berbasis Tag
Kelompokkan situs dengan tag dan navigasikan antar halaman bertema, menjaga tautan yang paling sering Anda gunakan tetap terlihat di layar utama sementara daftar yang lebih panjang tetap tersusun rapi dalam kategori.
Pencarian berbasis keyboard
Buka bilah pencarian multi-mesin dengan Ctrl+Shift+/ dan cari Google, DuckDuckGo, Bing, atau mesin kustom apa pun tanpa perlu meraih mouse.
Kustom latar belakang dan cuaca
Gunakan gambar latar belakang Anda sendiri atau hubungkan Unsplash untuk pemandangan acak, dan tambahkan kunci API Open Weather Map untuk menampilkan waktu lokal dan kondisi cuaca saat ini.
Database Tidak Diperlukan
Jump berjalan sebagai satu kontainer tanpa database eksternal, sehingga sangat mudah untuk di-deploy, dicadangkan, dan dipindahkan antar server.
Jalankan Jump lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.